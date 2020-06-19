СТОЛИЧНЫЙ ШИК ⟩ Самые дорогие съемные квартиры в Таллинне

На десятом этаже только что построенного дома на Сяэзе, 14 предлагается внаем четырехкомнатная квартира площадью 77 квадратных метров.

Четырехкомнатная квартира в Мустамяэ. ФОТО: KV.EE

Сяэзе, 14, Мустамяэ. ФОТО: KV.EE

В пятикомнатной квартире площадью 160 квадратных метров две отдельных ванных комнаты и большой балкон со стеклянным ограждением. Квартира находится на восьмом этаже в доме по адресу Нарва-маантеэ, 128.

Пятикомнатная квартира в Ласнамяэ. ФОТО: CITY24.EE

Нарва-маантеэ, 128, Ласнамяэ. ФОТО: CITY24.EE

На третьем этаже эффектного дома на улице Сярье, 28 maja сдается внаем четырехкомнатная квартира с баней. Площадь квартиры - 110,1 м2.

Четырехкомнатная квартира в Нымме. ФОТО: KV.EE

Сярье, 28, Нымме. ФОТО: KV.EE

Пятикомнатный трехуровневый бокс площадью 123,3 квадратных метра находится по адресу улица Пюй, 6/2.

Пятикомнатная квартира в Кристийне. ФОТО: KV.EE

Пюй, 6/2, Кристийне. ФОТО: KV.EE

Самая дорогая съемная квартира в Таллинне находится на тихой улице Кауна. Дом номер 3а впечатляет своей оригинальной архитектурой. В шестикомнатной квартире с площадью 185,9 квадратных метров имеется также баня.

Шестикомнатная квартира в центре Таллинна. ФОТО: KV.EE

Кауна, 3a, Кесклинн. ФОТО: KV.EE

Трехкомнатная квартира класса люкс площадью 128,9 м2 с потрясающим видом на море находится по адресу Суур-Патарей, 20.

Трехкомнатная квартира в Пыхья-Таллинне. ФОТО: KV.EE

Суур-Патарей, 20, Пыхья-Таллинн. ФОТО: KV.EE

Пятикомнатная квартира площадью 151,3 квадратных метра расположена на третьем этаже дома, построенного в центральной части пляжа в Пирита по адресу Суплузе-пуйестеэ, 1

Пятикомнатная квартира в Пирита. ФОТО: KV.EE