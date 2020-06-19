Пт, 19.06.2020
Языковая инспекция до осени объявила мир. Катри Райк

СТОЛИЧНЫЙ ШИК ⟩ Самые дорогие съемные квартиры в Таллинне

Üürikorter Põhja-Tallinnas.

ФОТО: KV.EE

Самые дешевые съемные квартиры в Таллинне мы уже нашли. Настало время посмотреть, как выглядят и сколько стоят самые дорогие, пишет портал Kodustiil.

Мустамяэ, новый дом, 890 евро в месяц

На десятом этаже только что построенного дома на Сяэзе, 14 предлагается внаем четырехкомнатная квартира площадью 77 квадратных метров. 

Четырехкомнатная квартира в Мустамяэ.

ФОТО: KV.EE

Сяэзе, 14, Мустамяэ.

ФОТО: KV.EE

Огромная квартира в Ласнамяэ, 1800 евро в месяц

В пятикомнатной квартире площадью 160 квадратных метров две отдельных ванных комнаты и большой балкон со стеклянным ограждением. Квартира находится на восьмом этаже в доме по адресу Нарва-маантеэ, 128.

Пятикомнатная квартира в Ласнамяэ.

ФОТО: CITY24.EE

Нарва-маантеэ, 128, Ласнамяэ.

ФОТО: CITY24.EE

Квартира в Нымме с видом на лес, 1300 евро в месяц 

На третьем этаже эффектного дома на улице Сярье, 28 maja сдается внаем четырехкомнатная квартира с баней. Площадь квартиры - 110,1 м2.

Четырехкомнатная квартира в Нымме.

ФОТО: KV.EE

Сярье, 28, Нымме.

ФОТО: KV.EE

Кристийне, трехэтажный бокс рядного дома, 1200 евро в месяц 

Пятикомнатный трехуровневый бокс площадью 123,3 квадратных метра находится по адресу улица Пюй, 6/2.

Пятикомнатная квартира в Кристийне.

ФОТО: KV.EE

Пюй, 6/2, Кристийне.

ФОТО: KV.EE

Кесклинн, квартира класса люкс, 4000 евро в месяц

Самая дорогая съемная квартира в Таллинне находится на тихой улице Кауна. Дом номер 3а впечатляет своей оригинальной архитектурой. В шестикомнатной квартире с площадью 185,9 квадратных метров имеется также баня. 

Шестикомнатная квартира в центре Таллинна.

ФОТО: KV.EE

Кауна, 3a, Кесклинн.

ФОТО: KV.EE

Квартира с видом на море в Пыхья-Таллинне, 2950 евро в месяц

Трехкомнатная квартира класса люкс площадью 128,9 м2 с потрясающим видом на море находится по адресу Суур-Патарей, 20.

Трехкомнатная квартира в Пыхья-Таллинне.

ФОТО: KV.EE

Суур-Патарей, 20, Пыхья-Таллинн.

ФОТО: KV.EE

Квартира в доме на пляже Пирита, 2300 евро в месяц

Пятикомнатная квартира площадью 151,3 квадратных метра расположена на третьем этаже дома, построенного в центральной части пляжа в Пирита по адресу Суплузе-пуйестеэ, 1 

Пятикомнатная квартира в Пирита.

ФОТО: KV.EE

Суплузе-пуйестеэ, 1, Пирита.

ФОТО: KV.EE

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ