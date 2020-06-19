СТОЛИЧНЫЙ ШИК ⟩ Самые дорогие съемные квартиры в Таллинне

Самые дешевые съемные квартиры в Таллинне мы уже нашли. Настало время посмотреть, как выглядят и сколько стоят самые дорогие, пишет портал Kodustiil.
На десятом этаже только что построенного дома на Сяэзе, 14 предлагается внаем четырехкомнатная квартира площадью 77 квадратных метров.
В пятикомнатной квартире площадью 160 квадратных метров две отдельных ванных комнаты и большой балкон со стеклянным ограждением. Квартира находится на восьмом этаже в доме по адресу Нарва-маантеэ, 128.
На третьем этаже эффектного дома на улице Сярье, 28 maja сдается внаем четырехкомнатная квартира с баней. Площадь квартиры - 110,1 м2.
Пятикомнатный трехуровневый бокс площадью 123,3 квадратных метра находится по адресу улица Пюй, 6/2.
Самая дорогая съемная квартира в Таллинне находится на тихой улице Кауна. Дом номер 3а впечатляет своей оригинальной архитектурой. В шестикомнатной квартире с площадью 185,9 квадратных метров имеется также баня.
Трехкомнатная квартира класса люкс площадью 128,9 м2 с потрясающим видом на море находится по адресу Суур-Патарей, 20.
Пятикомнатная квартира площадью 151,3 квадратных метра расположена на третьем этаже дома, построенного в центральной части пляжа в Пирита по адресу Суплузе-пуйестеэ, 1