Пт, 19.06.2020
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На берегу Чудского озера замечены сине-зеленые водоросли

Водоросли на берегу в Пирита.

ФОТО: Liis Treimann

Департамент здоровья получил информацию о том, что на берегу Чудского озера были замечены сине-зеленые водоросли.

Инспекторы департамента взяли пробы воды. До тех пор, пока не появятся результаты, департамент просит людей избегать купания в местах, где на поверхности воды заметна зеленая биомасса, передает Rus.ERR.

Купание в цветущем водоеме не рекомендовано людям с аллергией, детям, пожилым людям, особенно опасны водоросли для животных. У чувствительных людей сине-зеленые водоросли могут вызвать симптомы отравления, возможны покраснение глаз и кожи, плохое самочувствие и насморк.

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