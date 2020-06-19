За неоднократную езду без прав водитель получил штраф

Водителя обвиняли в том, что он, помимо того, что садился за руль без прав 6 июня 2019 года и 7 декабря 2019 года, вновь оказался за рулем без прав соответствующей категории 3 апреля 2020 года в 19:05.

Его приговорили к денежному штрафу в размере 35 дневных ставок (дневная ставка составляет 25,80 евро), то есть к 903 евро. С учетом времени, проведенном в предварительном заключении, итоговая сумма составляет 748,20 евро.