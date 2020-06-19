Госсуд освободил обвиняемого в масштабном наркопреступлении

Медуница находится под стражей с момента его задержания 14 декабря 2015 года, он был отдан под суд 28 октября 2016 года.

Госсуд констатировал, что во время судебного производства Медуница находился под стражей уже более трех с половиной лет, что в совокупности с тем временем, которое он провел в тюрьме в ходе предварительного следствия, составляет четыре с половиной года. «Речь идет о значительно долгом сроке, даже с учетом особенности расследуемого уголовного дела», - констатировал Госсуд.

«Обсуждение уголовного дела на данный момент возобновлено, но возможные сроки принятия решения даже приблизительно неясны. Это, в свою очередь, означает, что срок содержания Медуницы под стражей, который и без того неразумно долог, увеличился бы еще на неопределенное время. Поэтому коллегия отменяет постановления уездного и окружного суда и выносит новое постановление, которым заменяет содержание Медуницы под стражей электронным надзором», - отметил Госсуд в своем постановлении.

Мартовское постановление Таллиннского окружного суда, оставлявшее Медуницу под стражей, было обжаловано его адвокатами Кюллике Намм и Кристьяном Туулем.

В марте окружной суд счел, что аргументы защитников не были достаточны для отмены постановления Харьюского уездного суда и освобождения Медуницы под электронный надзор.