Коронавирус выявлен у трех человек, еще один пациент подключен к аппарату ИВЛ

По данным Регистра народонаселения, два положительных теста поступило из Харьюмаа (Таллинн) и один — из Ида-Вирумаа. Оба таллиннских зараженных связаны с Lunden Food OÜ, в одном случае заражение произошло на рабочем месте, во втором случае член семьи работника этого предприятия болел COVID-19. В случае зараженного в Ида-Вирумаа речь идет об активном очаге коронавируса в этом регионе (в настоящий момент заболело 15 человек). Инфекцию он подхватил, находясь в близком контакте с другим больным, и уже с 5 июня был в изоляции.

По состоянию на утро 19 июня, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось десять пациентов. На искусственной вентиляции легких находится один человек. За минувшие сутки информации о новых смертельных случаях не поступало. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 69 человек.

На сегодняшний день выписано 365 пациентов, закончено 378 историй болезни.

По состоянию на сегодняшний день выздоровело 1 755 человек. Из них истории болезни 1347 пациентов закончены (76,8%), у 408 человек (23,2%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и человек не находится на больничном лечении.

В общей сложности в Эстонии сделано более 101 000 первичных тестов, из них 1 979, т.е. 1,9% были положительными на вирус SARS-CoV-2. Сегодня результат одного теста за 16 июня в Пыльвамаа был отменен.

Подробную статистику данных по коронавирусу можно смотреть по ссылке www.koroonakaart.ee/ru.

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График показывает абсолютное количество диагнозов, совокупный временной ряд диагнозов, ежедневное увеличение и информацию о тестах. В конце видно распределение по возрасту и полу пациентов с положительным диагнозом и их место жительства по уездам.

Департамент здоровья напоминает, что независимо от того, что чрезвычайное положение закончено, для предотвращения распространения заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, нужно по-прежнему тщательно мыть руки, в случае болезни оставаться дома и держать достаточную дистанцию с другими людьми. Коронавирус передается от человека к человеку прежде всего при близком контакте. Близким контактом считается ситуация, при которой люди находились в течение 15 минут друг от друга на расстоянии ближе чем два метра.