Потерявший обе ноги в Афганистане военный: «Это судьба, с этим нужно просто смириться»

- Как в целом относятся к ставшим инвалидами ветеранам?

- Если оглянуться назад, то раньше с этим было хуже. Сегодня все стало во много раз позитивнее. Люди начинают понимать, поскольку проведена огромная разъяснительная работа.

- А как было тогда?

- Люди не знали. Кажется удивительным, но так и было. Эту историю каждый раз приходилось объяснять, почему и как, и что дальше? Сейчас вопросов не возникает. Мы такие же члены общества, как любой другой гражданин.

- Когда вы сами смогли себе объяснить, что теперь все будет по-другому?

- На самом деле эта мысль довольно быстро пришла в голову. Если ты оказываешься на больничной койке по той причине, что и я, у тебя появляется много времени, чтобы думать. И тогда ты разъясняешь себе, что придется немного переучиться и двигаться дальше. Эти трудности даны, чтобы их преодолеть. Тот, кому уготована такая судьба, должен этот путь пройти. Но, да, картинка быстро стала четкой.

- Если человек выбрал профессию военного, как часто он думает о том, что в зарубежной миссии он может получить ранение? Или этим мыслям мешает работа?

- Находясь в Эстонии, возможно, об этом особо не думаешь. Но если начинаешь размышлять, когда едешь в миссию, то, да, такая мысль возникает – вероятность этого имеется. И реальность в действительности сравнительно больше. Это психологическая работа с самим собой.

Энели и Грете Пайа готовятся к концерту. ФОТО: Iti Aavik

- Есть и такие, кто об этом вообще не думает?

- Я считаю, что нет таких людей, которые об этом вообще не думают. Конечно, нельзя день ото дня жить с этими страхами. Тогда и в миссии будет очень тяжело. Но хочешь-не хочешь, а мысли приходят. И сильно бьет, если это случилось с кем-то другим.

Концерт «Песни солдату» Благотворительный концерт «Песни солдату», который организует созданный для поддержки детей погибших и раненых на службе военных фонд Carolin Illenzeeri Fond в этом году пройдет в Тапа в сотрудничестве с концерном Postimees Grupp, в который входят Postimees и Kanal 2. Концерт будет показан на телеканале Kanal 2 в субботу, в 20.00. Фонд призывает людей звонить на благотворительный телефон. За девять лет работы, благотворительный фонд помог детям поехать в университет, заняться хобби и собраться к началу учебного года. Телефоны работают уже сейчас: 900 6705 – пять евро;

900 6715 – 15 евро;

900 6735 – 35 евро.

- Возникали ли у вас мысли: сделал бы шаг вправо или шаг влево, шел бы минутой раньше или позже, и обе ноги были бы целы?