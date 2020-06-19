Потерявший обе ноги в Афганистане военный: «Это судьба, с этим нужно просто смириться»

Военнослужащий и отец 11-летней Энели Тармо Лепик (33) во время миссии в Афганистане в 2011 году подорвался на взрывном устройстве и потерял обе ноги. Сегодня Лепик остается действующим военным, а его дочь выступает на сцене благотворительного концерта, который проводит фонд, заботящийся о детях получивших ранения военных. Обстоятельства, при которых Лепик получил свое ранение, он детально рассказал в документальном сериале TV3 «Спасшиеся из лап смерти», в интервью Postimees он остановился на жизни раненых военнослужащих после восстановления. «Эти трудности даны, чтобы их преодолеть», - говорит Тармо спокойным тоном.
- Как в целом относятся к ставшим инвалидами ветеранам?
- Если оглянуться назад, то раньше с этим было хуже. Сегодня все стало во много раз позитивнее. Люди начинают понимать, поскольку проведена огромная разъяснительная работа.
- А как было тогда?
- Люди не знали. Кажется удивительным, но так и было. Эту историю каждый раз приходилось объяснять, почему и как, и что дальше? Сейчас вопросов не возникает. Мы такие же члены общества, как любой другой гражданин.
- Когда вы сами смогли себе объяснить, что теперь все будет по-другому?
- На самом деле эта мысль довольно быстро пришла в голову. Если ты оказываешься на больничной койке по той причине, что и я, у тебя появляется много времени, чтобы думать. И тогда ты разъясняешь себе, что придется немного переучиться и двигаться дальше. Эти трудности даны, чтобы их преодолеть. Тот, кому уготована такая судьба, должен этот путь пройти. Но, да, картинка быстро стала четкой.
- Если человек выбрал профессию военного, как часто он думает о том, что в зарубежной миссии он может получить ранение? Или этим мыслям мешает работа?
- Находясь в Эстонии, возможно, об этом особо не думаешь. Но если начинаешь размышлять, когда едешь в миссию, то, да, такая мысль возникает – вероятность этого имеется. И реальность в действительности сравнительно больше. Это психологическая работа с самим собой.
- Есть и такие, кто об этом вообще не думает?
- Я считаю, что нет таких людей, которые об этом вообще не думают. Конечно, нельзя день ото дня жить с этими страхами. Тогда и в миссии будет очень тяжело. Но хочешь-не хочешь, а мысли приходят. И сильно бьет, если это случилось с кем-то другим.
Концерт «Песни солдату»
Благотворительный концерт «Песни солдату», который организует созданный для поддержки детей погибших и раненых на службе военных фонд Carolin Illenzeeri Fond в этом году пройдет в Тапа в сотрудничестве с концерном Postimees Grupp, в который входят Postimees и Kanal 2. Концерт будет показан на телеканале Kanal 2 в субботу, в 20.00.
Фонд призывает людей звонить на благотворительный телефон. За девять лет работы, благотворительный фонд помог детям поехать в университет, заняться хобби и собраться к началу учебного года.
Телефоны работают уже сейчас:
- 900 6705 – пять евро;
- 900 6715 – 15 евро;
- 900 6735 – 35 евро.
- Возникали ли у вас мысли: сделал бы шаг вправо или шаг влево, шел бы минутой раньше или позже, и обе ноги были бы целы?
- Ой, нет, эти «бы да кабы» ничего не дают. Этот судьбоносный шаг в моем случае был настолько точным, что там ничего нельзя было изменить. Это судьба, и с этим просто нужно смириться. А задним числом меня это не гложет.
- Как выглядит возвращение к обычной жизни?
- У меня процесс восстановления длился три года, пока я смог наконец вернуться на работу. В действительности прямых проблем с возвращением нет, поскольку во время восстановительного лечения ты же все равно связан с армией. Хотя бы тем, что продолжаешь общаться со всеми, с кем знаком по армии. Поэтому ты по-прежнему в курсе всего. Мне сложно не было.
- А как с душевным здоровьем? Многие же возвращаются домой с посттравматическим синдромом.
- Да, есть синдром и многое другое. Но я не представляю, если у тебя тяжелейшая травма, то у тебя просто нет времени думать о чем-то другому, цель – восстановиться физически, чтобы в итоге вернуться на работу. Важно двигаться шаг за шагом. Каждый маленький нюанс влияет позитивно.
- Из вашего рассказа я понял, что армия своих не бросает. Но насколько велик выбор для тяжело раненых военных, чтобы продолжить службу? Когда pointman теряет ноги, он же не может продолжать служить в пехотной роте.
- Да. Но армия очень большая, а должностей много. Кто хочет, может продолжить в медицине, оружейным техником и так далее. Во многом зависит от того, к чему есть интерес, и подходит ли это.
Например, для меня перевод в штаб был логическим шагом. Один раз я, конечно, задумался, хочу ли я стать конторским работником. Если до того ты всю жизнь был очень подвижным, а теперь думаешь: помогите, мне нужно идти в контору – поначалу это ужасно пугает. Но в действительности все хорошо. И вклад равнозначный. Нет разницы, находишься ты в штабе или в пехоте, отдаешься на благо родины максимально.
- Военные должны пройти тесты на общую физическую подготовку. Проверяют ли и как способности тяжело раненых бойцов?
- Мы – раненые военные – так и так занимаемся спортом. Но тестов на общую физическую подготовку от нас не требуют, на баллы мы ничего делать не должны. Более того, у нас образовалась компания тех, кто организует лагеря. Да, тот, кто чувствует себя достаточно здоровым, его не остановить.
- Что вы делаете в лагере?
- У нас там разные занятия. Я играют в сидячий волейбол. Но есть и те, кто ездит на велосипеде, занимаются индивидуальными видами спорта, например, плаванием. Это невероятно популярный вид спорта. Два-три раза в год организуем лагеря.
- На «Игры непобедимых»* тоже ездили?
- Да. В 2014 году в Великобританию, в 2017 – в Канаду и в 2018 – в Австралию. В Австралии заняли третье место по сидячему волейболу.
- Насколько тяжело или легко членом семьи, если их родственник-военный получил тяжелое ранение?
- Это все индивидуально. Каждый по-своему переживает нервные напряжения. Да, есть люди, у которых нервная система не выдерживает. Можно услышать много историй о том, как распадаются семьи. У самого семья распалась через год после ранения. Но я бы не сказал, что это было обусловлено моей ситуацией. Скорее это был развод взросления. Но ситуация меняется резко, и для родных.
- Ваша дочь Энели поет в этом году на концерте фонда Carolin Illenzeeri Fond «Песни солдату» с Гретей Пайа. Как дочь воспринимает такое мероприятие?
- Она воспринимает его скорее как просто концерт. Я думаю, что более глубокое понимание, возможно, придет с возрастом.
- А с личной стороны: вмы в семье говорили о том, почему вы имеете тяжелое ранение?
- Абсолютно. Мы много говорили об этом. Она с самого начала росла с этим знанием. Для нее в этом нет ничего необычного.
- Вы переживаете за дочь перед концертом или спокойны?
- Репетиции оставили очень позитивные ощущения. Люди очень хорошо ладят друг с другом. На репетициях были и промахи. Очень приятно. Но концерт даст большие эмоции.
*«Игры непобедимых» (на английском языке Invictus Games), это крупное мероприятие, которое в 2014 году организовал английский принц Гарри. В нем принимают участие раненые военные, оно предназначено для поддержания духа солдат.
От идеи компании друзей до большого дела
Это был 2004 год. Служивший в иракской миссии военный Арре Иллензеэр (28) приехал домой, чтобы впервые увидеть свою новорожденную дочь Каролин. Это был и последний раз. В октябре Арре вернулся в зону боевых действий, где и погиб.
Резервный офицер Лаури Курвитс (52) вспоминает, что тогда компания офицеров в своем понимании дружбы решила перейти от слов к делу и помочь дочери Арре Каролин получить образование. Фонд имени Каролин Оллензеэр был создан в декабре 2005 года.
«Поначалу это был фонд, помогавший Каролин. На пальцах двух рук можно посчитать офицеров, которые перечисляли в него деньги. У нас была цель, что каждый год мы переводим в фонд личные средства, пока Каролин не исполнится 18, и тогда отдадим всю сумму разом, - говорит Курвитс. – Это было неофициально».
Но со временем это превратилось в большое дело. Та же компания решила, что помощь нужна и другим детям, чей родитель или родители погибли или получили тяжелое ранение при исполнении служебных обязанностей.
В 2011 году был учрежден фонд Carolin Illenzeeri Fond.Тоомас Хендрик Ильвес, который тогда был президентом, стал его патроном, сейчас эту роль исполняет президент Керсти Кальюлайд. Курвитс признает, что это приносит много пользы: общественность начала обращать больше внимания на получивших ранения военных и их семьи.
Сейчас фонд платит каждому ребенку раненого или погибшего военного пособие к началу учебного года. Также платятся стипендии для студентов. Кроме того, помогают детям посещать кружки: кто-то занимается конным спортом, кто-то лыжами, кто-то танцами и так далее.
Курвитс добавил, что кроме сбора денег для детей, одна из задач фонда – обратить внимание на то, что граждане могут выступать с инициативой: «Не нужно думать, что это является задачей только государства. Естественно, это, прежде всего, задача государства. Но как гражданская инициатива это, конечно, заслуживает внимания. И вклада. Делами».
Учредителями фонда SA Carolin Illenzeeri Fond являются MTÜ Eesti NATO Ühing, MTÜ Reservohvitseride Kogu и MTÜ OSMTH (организация, объединяющая офицеров-христан).