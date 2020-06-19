Исследование нашло возможную связь между генами, группой крови и риском серьезно заболеть коронавирусом

Они обнаружили, что люди с кровью группы А имеют более высокий риск заражения коронавирусом и развития тяжелых симптомов, в то время как люди с кровью типа О имеют меньший риск, передает CNN.

«Наши генетические данные подтверждают, что группа крови О связана с риском заразиться Covid-19, который был ниже, чем в случаях группы крови, не относящихся к группе О, тогда как группа крови А была связана с более высоким риском, чем группы крови, не относящиеся к группе А», - говорится в исследовании. Ученые обнаружили, что люди с кровью группы А имели на 45% более высокий риск заражения, чем люди с другими типами крови, и люди с кровью типа О имели вероятность заражения всего на 65%, как люди с другими группами крови.

Большая международная команда впервые опубликовала свои выводы на нерецензированном сервере научных работ-препринтов. На сегодня отчет рассмотрен и опубликован в широко уважаемом журнале.

Исследователи во главе с Андре Франке, профессором молекулярной медицины в Кильском университете в Германии, изучили более 1900 тяжело больных пациентов с коронавирусом в Испании и Италии и сравнили их с 2300 людьми, которые не были больны. Они провели так называемое исследование ассоциации по всему геному, просматривая всю генетическую карту человека, чтобы найти два варианта ДНК, которые чаще встречались у самых больных пациентов.

«Мы обнаружили новый локус восприимчивости в кластере генов хромосомы 3p21.31 и подтвердили потенциальное участие системы группы крови АВО в Covid-19», - написали они. И два места в геноме были связаны с риском развития дыхательной недостаточности. Исследователи не могут точно сказать, является ли группа крови прямой причиной различий в восприимчивости. Возможно, что генетические изменения, которые влияют на чей-то риск, также связаны с группой крови.

Обнаруженные ими две генетические вариации могут быть связаны с иммунным ответом человека. Так называемый цитокиновый шторм - подавляющая чрезмерная реакция иммунной системы - может быть роковой причиной смертельного действия коронавируса у многих пациентов.

Доктор Рой Сильверстейн, гематолог, который является главой отделения медицины в Медицинском колледже штата Висконсин, отмечает, что связь с группой крови вполне вероятна.

Гены, которые контролируют группу крови, также влияют на структуры, называемые сахарами на поверхности клеток, что, в свою очередь, может повлиять на способность вируса инфицировать эти клетки. Кроме того, группа крови связана с риском развития тромбов, и теперь стало ясно, что тяжелые коронавирусные инфекции отмечены необычным свертыванием крови по всему телу.

Но Сильверстайн, бывший президент Американского общества гематологов, прокомментировал, что результаты очень мало значат для среднего человека. В то время как повышенный риск может показаться большим, для всего населения это совсем немного, сказал он CNN.