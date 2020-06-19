Возможно все: три мини-бассейна для маленьких участков

Три французских проекта доказывают: можно построить мини-бассейн даже на небольшом участке.

1. Мини-бассейн на террасе

Дизайнер проекта: Slowgarden

Где: Марсель, Франция

Размер: бассейн 2,50 х 4 м, участок — 70 кв.м.

История проекта: Заказчик хотел сделать небольшой бассейн, расширить террасу, создать зону для отдыха и озеленить ее, чтобы ощущался дух сада. «Задача усложнялась неровным участком, куда нужно было вписать бассейн. Владелец просил предусмотреть варианты крышки для чаши бассейна на зиму», — объясняет дизайнер Клэр Делахэй.

Что получилось: «Помимо бассейна создана новая зона отдыха с удобной скамейкой, откуда открывается прекрасный вид на бассейн и кафедральный собор Марселя Нотр-Дам-де-ла-Гард. Когда бассейн не используется, его можно закрыть съемными деревянными панелями. Чтобы пыль не скапливалась в бассейне, зимой чашу дополнительно укрывают брезентом». — рассказывает Клэр.

2. Небольшой бассейн в городском дворе

Дизайнеры проекта: La Nostra Secrets d’Intérieur.

Где: Марсель, Франция

Размер: бассейн 10 кв.м. и терраса 55 кв.м.

История проекта: Необходимо было модернизировать заброшенный задний двор: «У этого места было множество ограничений, например, отсутствие прямого доступа — к бассейну можно попасть только, пройдя через дом. К тому же во дворе росла старая магнолия, чьи корни разрослись по центральной части участка. Нужно было выполнить земляные работы для будущего бассейна, не подвергая опасности дерево. Получается, что заносить материалы и выносить выкопанную землю приходилось через дом», - говорит дизайнер Лори Аранчио.

Что получилось: «Вся композиция сложилась, как с точки зрения ритма объемов, игры высот относительно первого этажа дома, так и с точки зрения украшения заднего двора. Никто не ожидал увидеть бассейн на подиуме в саду старого городского дома» — отмечает Лори.

3. Бассейн на узком участке

Архитектор проекта: Fred Sauger Architect.

Где: Бордо, Франция

Размер: 2 м х 7,50 м.

История проекта: Владельцы сомневались в том, что на их узком участке поместится даже дом, не то что бассейн. Но расчеты и эскизы архитекторов доказали, что мечта осуществима. «Только сначала пришлось строить бассейн, чтобы строительная техника смогла работать на участке», - говорит Фред Соже.