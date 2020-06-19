Спасательный департамент: заметьте опасные водоемы и выиграйте призы!

«Тема фотоохоты – это опасные ситуации около водоемов или на водоемах, а также их предотвращение. Мы ждем фотографии опасных мест, где могут произойти несчастья на воде или в худшем случае смерть. Опасными местами, например, могут быть пруды возле домов, места для купания, канавы, заполненные водой рвы, открытые колодцы и так далее. Также стоит обратить внимание и на озера, реки, болота – на те, что при определенных условиях представляются опасными», - объяснила руководитель бюро превенции Пыхьяского спасательного центра Рейли Кулль.

«Вместе с фотографией мы ждем и пояснительный текст, в котором говорится, как было обнаружено это место, почему оно требует к себе внимания и почему оно опасное», - добавила она.

На фотографии особо опасных мест отреагирует региональное бюро превенции и постарается совместно с партнёрами найти вариант решения ситуации.

К участию в фотоохоте ожидаются все желающие. Представленные работы должны быть сделаны в Эстонии. Фотографии не должны быть постановочными, также на них не должны быть узнаваемы лица людей.

Подробные условия участия в фотоохоте можно найти здесь.

Отправлять работы нужно на электронную почту markaveeohtu@rescue.ee или на адрес почты регионального спасательного центра до 16 августа. Из отправленных на конкурс работ будет составлена передвижная выставка. В каждом из четырех регионов между участниками будут разыграны призы.