После реконструкции открылся Нарвский замок : теперь здесь не классический музей, а познавательный аттракцион

Так же резко изменилась концепция расположенного в замке музея. Проведенная реконструкция позволила впервые открыть для посетителей восточный флигель и колодезную башню, окна которых выходят на соседнюю ивангородскую крепость. В древних стенах разместили современные лестницы, лифты, а классические экспонаты дополняют многочисленные экраны и проекции мультфильмов на стенах.

Руководитель музея Иво Пости решил провести церемонию открытия необычно - в четверг вечером вместе с гостями досрочно отпраздновать в Северном дворе замка Иванов день. Здесь, помимо обычных праздничных угощений, гостей потчевали чаем из самовара, для них жарили на вертелах свиней, а реконструкторы из Преображенского полка давали пострелять в воздух из реплик старинного оружия.

Восточный флигель дома конвента и колодезная башня были закрыты с послевоенных времен. Реставраторы до него добрались только сейчас, и восстановили в рамках совсем не такой концепции, которую использовали музейщики раньше. Все новые элементы - лестницы, освещение, мебель - выполнены в современном стиле, чтобы резко отличаться от древних стен.

Новодел, который маскируется под старинные элементы - это, пожалуй, только деревянная галерея вокруг внутреннего двора замка. Ее тоже открыли для посетителей впервые.

В замке складывается ощущение, что экспонатов вообще стало гораздо меньше, чем в прежней постоянной экспозиции. Много места занимают конструкции с экранами, на стенах в некоторых залах можно посмотреть проекции с мультфильмами об истории замка. Даже привычных табличек с описанием экспонатов нет - их должен заменить аудиогид.

Новая постоянная экспозиция нарвского замка как раз об истории замка как оборонительного сооружения. В одном из залов установили манекены, одетые в форму солдат, когда-либо служивших в Нарвском замке или воевавших за него - от датчанина из XIII века до солдат Красной армии и СС, сидящих напротив друг друга. У манекенов завязаны глаза - это, объяснили сотрудники музея, художественный образ, призванный показать, что солдаты мало что значили для тех, кто отправлял их в бой.