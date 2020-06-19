В праздники банки работают с частичной нагрузкой

21-24 июня закрыты все представительства Swedbank. Все основные банковские сделки можно осуществить по дигитальным каналам.

Произведенные 19 июня экспресс-платежи, европейские быстрые платежи и внутрибанковские платежи будут осуществлены в тот же банковский день. Быстрые платежи и европейские платежи поступят на следующий банковский день, то есть 22 июня, а обычные платежи задержатся до 25 июня.

Произведенные 22 июня экспресс-платежи, европейские быстрые платежи и внутрибанковские платежи будут произведены в тот же банковский день. Быстрые платежи и европейские платежи будут произведены в следующий банковский день, то есть 25 июня, обычные платежи задержатся до 26 июня.

22 июня конторы банка LHV будут открыты меньше обычного. Тартуская контора открыта с 8.00 до 14.00, а таллиннская контора с 9.00 до 16.00. Во вторник, 23 июня, и в среду, 24 июня, конторы будут закрыты.

Внутрибанковские платежи и межбанковские мгновенные платежи будут производиться в течение всех суток, а европейские платежи до 16.30. Перевести деньги в другой банк во время праздников будет невозможно. Платежи, сделанные 23 и 24 июня, поступят на счет в четверг, 25 июня.

22-24 июня все конторы банка SEB будут закрыты. Все внутренние платежи банка и мгновенные платежи во время праздников будут поступать сразу, но не позднее, чем в течение часа. 22-24 июня европейские платежи будут осуществляться обычным образом.

Обычные платежи, произведенные 22 июня, которые не являются европейскими, будут переданы 26 июня. 23-24 июня обычный расчет не производится. Аннулировать платежи 23-24 июня нельзя.

23-24 июня все банковские конторы Coop закрыты. 23 и 24 июня не будут производиться межбанковские платежи, единственным исключением являются мгновенные платежи. 22 июня конторы открыты до 14.00.

Конторы банка Luminor 23-23 июня закрыты. 22 июня банковские конторы открыты в Кристийне и Ласнамяэ с 10.00 до 16.00. Конторы на Лийвалайа, в Пярну, Раквере, Тарту, Вильянди и Курессааре открыты с 9.00 до 14.00.

Платежи SEPA передаются в банк получателя в тот же банковский день, если платежное поручение поступило в банк 22 июня до 16.00. Платежи, поступившие после 16.00, будут переданы в банк 25 июня.