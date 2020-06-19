В Риге на парковке произошла стрельба

Первоначальная информация свидетельствует, что некий мужчина выстрелил в другого мужчину, после чего скрылся с места происшествия. Что за оружие конкретно было - пока неизвестно.

В настоящее время на месте ЧП работают полиция, служба неотложной медицинской помощи и представители охранной службы. Раненому была предоставлена медицинская помощь, он доставлен в больницу.