Строители обнаружили под полом мызы впечатляющий колодец

До уровня воды в колодце от поверхности земли пять метров, глубина водной толщи составила еще два метра, ширина колодца тоже равна почти двум метрам. Стены колодца обшиты, очевидно, специально изготовленными для этого короткими кирпичами. Они уложены мастерски и до сих пор прекрасно сохранились.

Колодец останется в кафе

О том, что там находится колодец внушающих почтение размеров, не имели понятия ни строители, ни защитники старины. Он десятилетиями был спрятан под бетонным полом. И при его замене неожиданно открылась глубина, на дне которой блеснула вода. Когда колодец был построен и когда его последний раз использовали в качестве места для забора воды, неизвестно. В советское время в этом помещении находился гараж.

«Мы совершенно ничего не знали о существовании колодца! – сказал руководитель объекта из работающей на нем строительной фирмы Unico Энн Холланд. – Я не думаю, что его использовали в советское время. Хотя бог его знает: туда входит несколько труб, который на первый взгляд относятся к тому периоду».

Советник охраны памятников старины из Вильяндимаа Анне Киви констатировала, осмотрев колодец, что он минимум в два раза глубже, чем сейчас. Он выкопан в глинистый и песчаной почве, такой же, как девонское обнажение песчаника в нескольких сотнях метров к югу от мызы. Колодец останется на месте будущего зала кафе и его планируется сохранить и экспонировать. «На нем, конечно, будет стекло. Будет ли оно именно на поверхности пола, пока открытый вопрос, - сказал Холланд. – Возможно, поверхность стекла будет приподнята».

«Сидишь за столиком и смотришь. Колодец сверху покрыт стеклом и освещен огнями. Круто!» - согласилась Киви с планом.

Внутри скольких мыз построены колодцы, не известно. Для Вильяндимаа тот, что найден сейчас, в любом случае уникален. В то же время Анне Киви известно несколько конюшен, где такой колодец тоже был.

«Относительно мыз в нашем уезде ни одного такого примера не припомню, - сказала Киви. – Возможно. Конечно, что колодцы были еще на нескольких мызах, но данных об этом нет. Средневековые колодцы во дворе сохранились, самый известный из них – в вильяндиском замке. Колодец на вильяндиской мызе, конечно, относится к более позднему периоду».

На большой мызе уходило много воды

Для чего колодец вообще построили в доме? Как искушенный эксперт в области строительства Энн Холланд уверен, что за этим стояли чисто практические соображения. Колодец находится именно в той части здания мызы, где когда-то располагались помещения челяди.

«Весьма возможно, что где-то еще есть трубы, и возможно, что качали воду, но этого больше никто точно не знает, - отмечает Холланд. – Помещений для челяди было много. Для нее из коридора шла отдельная лестница, следовательно ее было много».

«Этот колодец очень большой. На мызе наверняка было огромное количество белья, которое нуждалось в стирке, - добавила Анне Киви. – Вода требовалась в больших количествах – надо было варить еду и т.п. Вильяндиская мыза была очень большой. Если взглянуть на списки старых зданий, таких зданий были десятки. История этой мызы, безусловно, нуждается в более подробном исследовании». Владелец мызы, фирма Modify строит в главном здании гостиницу на 18 номеров. В подвальном этаже появятся кухня, кафе и спа. Более представительные помещения первого этажа по плану предназначены под залы и салоны, где можно будет проводить конференции, банкеты и приемы.