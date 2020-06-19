В Черногории из-за футбольного матча произошла повторная вспышка коронавируса

В течение 42 дней в Черногории не было зарегистрировано ни одного нового случая COVID-19, однако на этой неделе местный институт общественного здоровья сообщил о девяти новых пациентах. Семеро из них 10 июня ездили в Белград на указанный футбольный матч в рамках полуфинала Кубка Сербии. На той встрече присутствовало более 15 тысяч зрителей, не соблюдавших социальную дистанцию, пишет Newsru.

Еракович обвинил граждан в безответственности и заявил, что число новых зараженных из числа болельщиков и их окружения в ближайшие дни возрастет.

"У меня есть неофициальная информация, которая подтверждает, что определенное количество наших граждан отправилось в Сербию. Это показывает, насколько нам нужна личная ответственность", - заявил он. Ранее правительство Черногории объявило страну "зоной, свободной от коронавируса". 25 мая кабинет министров заявил, что все инфицированные пациенты вылечились.