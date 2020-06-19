В Черногории из-за футбольного матча произошла повторная вспышка коронавируса

Новые случаи заражения коронавирусом в Черногории, где две недели назад удалось полностью остановить распространение болезни, могли появиться из-за посещения гражданами страны матча Кубка Сербии по футболу "Црвена Звезда" - "Партизан", который прошел на заполненном стадионе в Белграде. Об этом в интервью изданию Blic заявил директор клинического центра в Подгорице Евто Еракович.
В течение 42 дней в Черногории не было зарегистрировано ни одного нового случая COVID-19, однако на этой неделе местный институт общественного здоровья сообщил о девяти новых пациентах. Семеро из них 10 июня ездили в Белград на указанный футбольный матч в рамках полуфинала Кубка Сербии. На той встрече присутствовало более 15 тысяч зрителей, не соблюдавших социальную дистанцию, пишет Newsru.
Еракович обвинил граждан в безответственности и заявил, что число новых зараженных из числа болельщиков и их окружения в ближайшие дни возрастет.
"У меня есть неофициальная информация, которая подтверждает, что определенное количество наших граждан отправилось в Сербию. Это показывает, насколько нам нужна личная ответственность", - заявил он. Ранее правительство Черногории объявило страну "зоной, свободной от коронавируса". 25 мая кабинет министров заявил, что все инфицированные пациенты вылечились.
Согласно официальным данным, всего с начала пандемии в стране заболели 333 человека, девять из них умерли. Однако специалисты указывают на крайне малое число проведенных тестов, что не дает представления о масштабах распространения вируса в стране.