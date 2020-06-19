Благодаря солнечной погоде, на рынках появилась местная клубника: покупателей смущает цена

Местная клубника, наконец-то, созрела и владельцы расположенного в Тарбья хутора Яаго уже продают ее на пайдеском рынке.
Первый раз ягоды из Тарбья были выставлены на продажу в Пайде в субботу. Тогда килограмм клубники стоил десять евро, пишет Järva Teataja.
По словам продавщицы клубники Анете Кыйв, интерес к местной ягоде велик, несмотря на то, что рядом продают польскую клубнику по более низкой цене. «Есть те, кто тут же разворачивается, увидев цену, и отправляется за польской клубникой, но есть и те, кто поддерживает местное сельское хозяйство и хочет только эстонскую ягоду», - рассказала она.
Если вчера и позавчера клубника из Тарбья стоила десять евро за килограмм, то сегодня цена упала до восьми евро. Кыйв объяснила, что цена зависит от количества созревшей клубники. «Благодаря жаре последних дней, клубника быстро покраснела и урожая стало больше», - сказала она.
Как правило, люди покупают коробочку, в которой около 600 граммов клубники, или сразу пару килограммов. В настоящий момент идет торговля сладким сортом Clery.
Кыйв не исключает, что при сохранении теплой погоды цена на клубнику упадет еще больше, но дешевле польской или греческой она не станет. «Каждый год потребителям предлагается возможность самим собрать клубничные запасы. Обычно цена за килограмм согласовывается в зависимости от собранного количества», - отметила она.