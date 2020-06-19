Благодаря солнечной погоде, на рынках появилась местная клубника: покупателей смущает цена

Первый раз ягоды из Тарбья были выставлены на продажу в Пайде в субботу. Тогда килограмм клубники стоил десять евро, пишет Järva Teataja.

По словам продавщицы клубники Анете Кыйв, интерес к местной ягоде велик, несмотря на то, что рядом продают польскую клубнику по более низкой цене. «Есть те, кто тут же разворачивается, увидев цену, и отправляется за польской клубникой, но есть и те, кто поддерживает местное сельское хозяйство и хочет только эстонскую ягоду», - рассказала она.

Если вчера и позавчера клубника из Тарбья стоила десять евро за килограмм, то сегодня цена упала до восьми евро. Кыйв объяснила, что цена зависит от количества созревшей клубники. «Благодаря жаре последних дней, клубника быстро покраснела и урожая стало больше», - сказала она.

Как правило, люди покупают коробочку, в которой около 600 граммов клубники, или сразу пару килограммов. В настоящий момент идет торговля сладким сортом Clery.