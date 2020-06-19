В Мустамяэ продолжается строительство огромного жилого микрорайона

«Строительные работы первого этапа в Уус-Мустамяэ начались еще в 2019 году, когда мы начали строительство трех многоквартирных домов на Айанди, 5, девяносто девять квартир в которых будут готовы уже этой осенью, и только восемь из них еще остаются без нового собственника», – сказал исполнительный директор Bonava Eesti Тимо Рийсмаа, подтвердив большой интерес покупателей к разработке Уус-Мустамяэ.

Закладка краеугольного камня знаменует начало строительства второго этапа Уус-Мустамяэ, то есть строительство четырех домов по адресам Айанди, 10 и Айанди, 12, где насчитывается в общей сложности 164 квартиры.

«Мы видим, что и после весны, посеявшей тревогу на рынке недвижимости, у людей сохраняются интерес и желание приобрести квартиру именно в новом доме, и это дает чувство уверенности продолжить строительство крупнейшей новостройки в Мустамяэ полным ходом и без промедлений. Строительные работы третьего этапа Уус-Мустамяэ также по существу уже начались, и закладка краеугольного камня ожидается в ближайшие недели. Третий этап - два дома с 77 новыми квартирами. В целом три этапа проекта будут состоять из десяти многоквартирных домов с 340 квартирами», – объяснил Рийсмаа.

В течение ближайших пяти-семи лет в новом жилом микрорайоне Уус-Мустамяэ, находящемся в Мустамяэ, появится 750 новых квартир, будут построены улица Айанди, зоны отдыха и игровые площадки между зданиями, а также рекреационный городок Уус-Мустамяэ для общественного пользования вместе с зелеными зонами.

Капсулу времени в краеугольный камень заложили представители Bonava, Lumi Capital и LHV. Дома, строящиеся по адресам Айанди, 10 и 12, со 164 новыми квартирами станут частью портфеля съемных квартир пенсионных фондов Lumi Capital и LHV. Подобные дома сейчас уже приносят доход в районе Пыхья-Таллинн на улице Мануфактуури.

«Наш первый дом со съемными квартирами в Пыхья-Таллинн на улице Мануфактуури показал, что подход с учетом интересов клиента и комплексная услуга, предлагающая жилье на много лет - это именно то, чего не хватало на рынке съемной недвижимости», – сказал коммерческий директор по съемному жилью Lumi Capital Ханнес Талль.

«Мустамяэ для многих таллиннцев – это близкая их сердцу жилая среда, и мы надеемся, что квартиры, находящиеся в уютном микрорайоне Уус-Мустамяэ, помимо обычных покупателей квартир смогут быть популярным местом жительства также среди клиентов съемного жилья. Несмотря на нестабильное время в экономике мы продолжаем программу инвестирования в жилье для сдачи внаем, поскольку верим в долгосрочный успех эстонской экономики и в город Таллинн, как привлекательную среду, где хорошо жить и работать», – добавил руководитель LHV по инвестициям в недвижимость Райт Рийм.

По словам руководителя Bonava Eesti, квартиры, строящиеся на деньги пенсионных фондов и предусмотренные для долговременной сдачи внаем, составляют в Скандинавии и Западной Европе существенную долю от рынка жилья, предлагая альтернативу тем, кто по разным причинам не рассматривает покупку недвижимости как приемлемый вариант.

«У концерна Bonava имеется предыдущий опыт разработки съемного жилья в Скандинавии и Германии, а поскольку в Эстонии имеется целевая группа для такого продукта, то мы планируем и в дальнейшем инвестировать в развитие съемных квартир и на эстонском рынке. О строящихся съемных квартирах в таких новостройках важно знать, что в принципе это точно такие же квартиры, как и остальные. Разница заключается лишь в форме собственности и пользования: квартиру можно купить у девелопера с помощью жилищного кредита или взять внаем, заключив долгосрочный договор с оператором аренды», – объяснил Рийсмаа.