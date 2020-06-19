Фото ⟩ Этот бизнес-центр построят там, где бульдозерами давили сирень и пугали зайцев

Латвийская компания по управлению инвестициями Capitalica Asset Management начнет строительство комплекса из двух бизнес-центров Verde в рижском районе Сканстес в июле этого года. В проект будет инвестировано более 65 млн евро.
Общая площадь помещений бизнес-центров вместе с подземным гаражом составит 29 тыс. квадратных метров. Это будет один из самых больших деловых центров столицы Латвии.
Строительство комплекса начнется в июле. Полностью закончить строительство планируется в 2023 году.
Сообщается, что при строительстве акцент будет сделан на зеленые технологии, а на пятом этаже здания появятся зеленые террасы. Центр спроектирован латвийским архитектором Андрисом Кронбергсом.
Комплекс Verde принадлежит фонду недвижимости Capitalica Baltic Real Estate Fund I, управляющемуся компанией Capitalica Asset Management. Помимо группы SBA в проект инвестировали пенсионные фонды Латвии и Литвы, управляющиеся обществом INVL Asset Management, а также другие профессиональные инвесторы.