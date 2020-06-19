Пт, 19.06.2020
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  • Этот бизнес-центр построят там, где бульдозерами давили сирень и пугали зайцев

Фото ⟩ Этот бизнес-центр построят там, где бульдозерами давили сирень и пугали зайцев

ФОТО: Publicitātes foto

Латвийская компания по управлению инвестициями Capitalica Asset Management начнет строительство комплекса из двух бизнес-центров Verde в рижском районе Сканстес в июле этого года. В проект будет инвестировано более 65 млн евро.

Общая площадь помещений бизнес-центров вместе с подземным гаражом составит 29 тыс. квадратных метров. Это будет один из самых больших деловых центров столицы Латвии.

ФОТО: Publicitātes foto

Строительство комплекса начнется в июле. Полностью закончить строительство планируется в 2023 году. 

Сообщается, что при строительстве акцент будет сделан на зеленые технологии, а на пятом этаже здания появятся зеленые террасы. Центр спроектирован латвийским архитектором Андрисом Кронбергсом.

ФОТО: Publicitātes foto

Комплекс Verde принадлежит фонду недвижимости Capitalica Baltic Real Estate Fund I, управляющемуся компанией Capitalica Asset Management. Помимо группы SBA в проект инвестировали пенсионные фонды Латвии и Литвы, управляющиеся обществом INVL Asset Management, а также другие профессиональные инвесторы.

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