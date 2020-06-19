Видео: в Пярнумаа молния сверкнула 900 раз

Главный специалист по коммуникации Агентства по защите окружающей среды Вальдо Юхило сказал Pärnu Postimees, что, на основании описания, это была зарница, которая на самом деле является отдаленной грозой, раскатов грома которой не слышно из-за большого расстояния.

Видео грозы основательно изучил метеоролог Юри Каменик. По его словам, на небе была сплошная облачность, то есть небо было на сто процентов покрыто облаками. «Слышно ли гром, зависит, как далеко ударяет гроза, поскольку свет распространяется дальше, чем звук», - рассуждает он.

Каменик поясняет, что если гроза сверкает в небольшой области, например, в более 40 километрах от человека, то этот звук человеческое ухо не услышит, а грозу будет только видно. Каменик подчеркнул, что в грозе, которая не сопровождается звуком, нет ничего необычного.