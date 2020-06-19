Керсти Кальюлайд: я не могу комментировать чувства министров по вопросу Юрило

Вопрос о том, не поступили ли с Мерике Юрило несправедливо, вынудив подать в отставку, задал главный редактор радиостанции Хиндрек Рийкоя.

Президент поблагодарила Мерике Юрило и всю команду Департамента здоровья за работу, которую они продали во время коронакризиса. Она отметила, что ни в одной стране мира не было Департамента здоровья, который оказался бы готов к пандемии. Конечно, работники эстонского департамента сделали все, что могли.

Рийкоя напомнил, что некоторые министр сейчас открыто говорят, что не могли сотрудничать с Юрило, и спросил, правильное ли такое поведение. Руководители высшего звена должны всегда быть готовы к тому, что совет или руководитель еще более высокого уровня скажет, что сотрудничества не складывается, и начальника отзовут, ответила Кальюлайд. Она добавила, что не может комментировать чувства министров по этому вопросу.

Сама президент встречалась с Юрило незадолго до того, как о ее отставке было объявлено общественности, также они общались во время кризиса и после него. По словам Кальюлайд, она получила большую техническую поддержку и информацию от работников как Департамента здоровья, так и Министерства социальных дел.