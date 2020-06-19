Рейнсалу осудил точку зрения Путина на оккупацию стран Балтии

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу ("Отечество") раскритиковал президента РФ Владимира Путина за трактовку истории стран Балтии во время Второй мировой войны.
Урмас Рейнсалу, комментируя в социальных сетях статью Путина, назвал эти утверждения ложными от начала и до конца, и осудил их, передает rus.err.ee. "Особенно цинично озвучивать такие утверждения на неделе, когда исполняется 80 лет с момента противоправной оккупации Балтийских стран", - отметил он.
Министр также отметил, что осуждение преступлений против человечества действительно важно для обеспечения справедливости и предотвращения повторения преступлений. "Исходя из этого в интересах общего будущего Европы – на открытом международном судебном заседании дать правовую оценку этим преступлениям против человечества, совершенным во время режима, поддерживавшего коммунистическую антигуманистическую идеологию Советского Союза", – подчеркнул Рейнсалу.