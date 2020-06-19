Рейнсалу осудил точку зрения Путина на оккупацию стран Балтии

Урмас Рейнсалу, комментируя в социальных сетях статью Путина, назвал эти утверждения ложными от начала и до конца, и осудил их, передает rus.err.ee. "Особенно цинично озвучивать такие утверждения на неделе, когда исполняется 80 лет с момента противоправной оккупации Балтийских стран", - отметил он.