Эстонский стартап пытается развивать российский туризм

Целью программы является содействие развитию туристической индустрии России путем оказания помощи молодым предпринимателям в разработке проектных идей.

«Пандемия особенно сильно ударила по индустрии туризма, поэтому сейчас самое время поработать над новыми проектными идеями», - сказал Евгений Касперский, основатель туристического акселератора Kaspersky Exploring Russia.

В общей сложности заявки на участие в программе подали 500 проектов из 47 стран, и первый отбор включал десять проектов в нескольких категориях, включая туристические технологии, экстремальный и развлекательный отдых, проекты развития инфраструктуры, социально значимые проекты и проекты, способствующие экологической устойчивости.

По словам основателя Hotellab.io Анатолия Бурдакова, их решения могут быть многообещающими для отелей в условиях пост-пандемии, поскольку владельцы гостиниц должны идти в ногу со временем в плане стратегий ценообразования, маркетинга и оптимизации затрат, чтобы вернуть свой бизнес в нужное русло.

Финалистам Kaspersky Exploring Russia будет предоставлена ​​возможность принять участие в вебинарах и лекциях под руководством экспертов в этой области, а также получить опыт и предложения о том, как построить успешную компанию.