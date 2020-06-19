Видео: в Нарва-Йыэсуу жара загнала лосиху в море

«Пляж в Нарва-Йыэсуу самый длинный в Эстонии. И несмотря на это, в эти дни он переполнен, так как неделю стоит жара. Поскольку у нас маленькие дети, мы сегодня решили выехать подальше и выйти на пляж у самого въезда в город. Полтора километра от Liivarand, - рассказывает Вадим. - Было 11:00. На тот момент на пляже было около десяти человек, это не пугало лосиху и она спокойно разгуливала по воде».

По словам читателя, животное было неагрессивным. «В принципе, лосиха никого не боялась и с удовольствием позировала. Люди, которые на тот момент были на пляже, сказали, что она прохлаждалась там три часа», - отмечает Вадим.