20 июня 2020, 11:45
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Оказывается, в Эстонии родители строят для детей потрясающие игровые домики
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Наступило короткое эстонское лето, и хочется с пользой и удовольствием провести каждый теплый денек. Чтобы оторвать своих детей от гаджетов и привлечь их к играм на свежем воздухе, многие семьи создали для своих детей уникальные игровые площадки, передает Maa Elu.
Расскажем о самых необычных, уникальных и своеобразных. Фотографии своих площадок и рассказы о них читатели Maa Elu прислали в редакцию Postimees.
Вильяндимаа: домик вместо зонтика
«Песочница существовала и раньше, но летом часто приходилось ставить зонт, чтобы жаркое солнце не мешало веселью. Поэтому я решил сколотить маленький домик из оставшихся от строительства террасы досок и старого мансардного окна и установить его прямо над печочницей», - написал приславший фотографии Райнар Кыйв с хутора Мяэ в Юлемыйза, Вильяндимаа.
Маленький Буллербю в Раэкюла
Детский игровой домик в Раэкюла был построен таким образом, что половина домика и полпесочницы находятся в одном дворе, а другие половинки - в соседнем. Ажурные воротца легко открываются. «Соседи - наши родственники, а девочки - лучшие подруги. Поэтому их отцы - двоюродные братья - и решили построить такой домик», - рассказывает автор фото Яанели Палу.
«В доме три этажа: нижний - песочница, затем идет игровая комната, а под крышей с обеих сторон расположены уютные гнездышки, где можно растянуться во весь рост, отдыхать и читать. Рядом две качели и горка. Летом девочки проводят большую часть дня в домике и рядом с ним. Это наш маленький Буллербю».
Домик из старого вагона
Милви Ланкотс прислала фотографию необычного игрового домика, который находится в Эльва. Главное достоинство этого домика, по словам отправителя, это то, что для его изготовления использовано старое сооружение, которое можно было давным-давно утилизировать. А именно: старый вагончик советских времен изменил свое назначение и теперь, после очистки и отделки, служит детям в качестве игрового домика.
Игровой домик на старой яблоне
«Если участок маленький, домик можно разместить на яблоне!» - написала, отправив фотографии, Марет Кальюра. Играть можно как в игровом домике, устроенном в кроне старого дерева, так и рядом. «Качели имеют несколько функций. На них можно не только качаться, но и играть в баскетбол, а также использовать вместо футбольных ворот. Поскольку одной из опор качелей является сливовое дерево, осенью вы также можете есть сливы. Игровой домик служит троим сорванцам уже восемь лет», - добавила она.
Домик построил папа
В редакцию написала одиннадцатилетняя Марианне Кяхкёнен, для которой отец построил чудесный голубой домик. «В этом игровом домике есть игровая кухня, а также кровать и стол. Кроме игрового домика у меня во дворе есть батут и игровая площадка», - написала в редакцию приславшая фото девочка.
Воплощение детской мечты
У Кади Мыттус две дочки - семи и двух лет. Когда было решено построить для юных барышень игровой домик, у Кади было чувство, что она исполняет мечту своего детства.
«У моего мужа золотые руки! Игровой домик мы построили в том же стиле, что и большой дом, а кроме дизайна большое внимание уделили функциональности. К дому прикреплены горка, лазалка, качели, веревочная лестница, трапеция, баскетбольное кольцо, а также гамак», - написала Кади.
Домик, терраса и крошечный бассейн
«Я посылаю фотографии игрового домика, построенного для семилетней принцессы в довольно узком и маленьком дворе частного дома в Таммелинне, Тарту. В домике два этажа, балкон, песочница и небольшой встроенный в террасу водоем, в котором летом так приятно охлаждать ноги. Ночью домик освещают фонарики, работающие на солнечных батарейках. На балконе есть красивый газон, где можно позагорать или поиграть в кафе с подружками. Двери и окна можно открыть, чтобы впустить свежий воздух или соседскую кошку», - писал Альво Нурк, отец семилетней Кирси.
Он уточнил, что дом был построен два года назад с использованием широкого ассортимента пиломатериалов, а основными инструментами были пила, аккумуляторная дрель и лобзик.
Дедушка построил внучке игрушку
Пилле Путко прислала нам фотографию игрового домика, построенного для трехлетней внучки Лизетте ее дедушкой Паулем Путко. Девочка говорит, что домик похож на игрушку.
Поднять паруса и полный вперед!
Валло Вундер прислал фотографию спрятавшегося в тени яблонь игрового домика с трехмачтовой бригантиной на крыше. «Из домика можно по дощатому настилу перебраться на пристроенную к качелям «платформу снабжения», и с помощью лебедки поднять приготовленную мамой корзинку для пикника», - пишет он.
Еще один корабль - пиратский Tornaado
Ахто Лилль прислал фотографии пиратского корабля, названного Tornaado, который построен для двухлетнего Кермо и пятилетнего Мирко. В каюте корабля есть игровая кухня, а на доске можно рисовать мелом. Снаружи есть также батут, песочница и качели.
Хелен Вийнамяэ прислала фото игрового домика, построенного для дочерей одиннадцати и девяти лет и установленного на участке новой дачи. «Отец построил домик довольно давно, он сначала стоял во дворе нашего многоквартирного дома. Осталось установить качели, а дети мечтают о тропе приключений, подвешенной среди деревьев», - пишет она.
Сирет Ыйтспуу прислала фотографию сказочно красивого двухэтажного игрового домика.
Домик на Кихну для Кене-Ли и Хебе-Ли
Игры в кафе, в магазин и в дом
Кайди Краавик прислала нам фотографии места, где ее дети проводят время на свежем воздухе. «Игры в песочнице, качание на качелях и на тросе, лазание по скалодрому и сети, горка и так далее. У детей есть отличные идеи для игры. Они играют в кафе, в магазин и в дом. Устраивают пикники на своей террасе театра», - рассказывает она.
Кристьян прислал нам фото игровой площадки своей семьи, где есть качели, песочница и игровой домик, все предметы красиво раскрашены в подходящие цвета. В жаркие дни над песочницей раскрывают зонт от солнца.
Семья Яаксон построила игровую зону для своих детей и их друзей. «Больше всего им нравится лазать по деревьям, качаться на качелях и играть в футбол», - написала Кайре Яаксон.