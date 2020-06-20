Наступило короткое эстонское лето, и хочется с пользой и удовольствием провести каждый теплый денек. Чтобы оторвать своих детей от гаджетов и привлечь их к играм на свежем воздухе, многие семьи создали для своих детей уникальные игровые площадки, передает Maa Elu.

Расскажем о самых необычных, уникальных и своеобразных. Фотографии своих площадок и рассказы о них читатели Maa Elu прислали в редакцию Postimees.

Вильяндимаа: домик вместо зонтика

«Песочница существовала и раньше, но летом часто приходилось ставить зонт, чтобы жаркое солнце не мешало веселью. Поэтому я решил сколотить маленький домик из оставшихся от строительства террасы досок и старого мансардного окна и установить его прямо над печочницей», - написал приславший фотографии Райнар Кыйв с хутора Мяэ в Юлемыйза, Вильяндимаа.

Маленький Буллербю в Раэкюла

Детский игровой домик в Раэкюла был построен таким образом, что половина домика и полпесочницы находятся в одном дворе, а другие половинки - в соседнем. Ажурные воротца легко открываются. «Соседи - наши родственники, а девочки - лучшие подруги. Поэтому их отцы - двоюродные братья - и решили построить такой домик», - рассказывает автор фото Яанели Палу.

«В доме три этажа: нижний - песочница, затем идет игровая комната, а под крышей с обеих сторон расположены уютные гнездышки, где можно растянуться во весь рост, отдыхать и читать. Рядом две качели и горка. Летом девочки проводят большую часть дня в домике и рядом с ним. Это наш маленький Буллербю».

Домик из старого вагона

Детский домик для игр из старого вагончика. Так он выглядит внутри. ФОТО: Milvi Lankots

Милви Ланкотс прислала фотографию необычного игрового домика, который находится в Эльва. Главное достоинство этого домика, по словам отправителя, это то, что для его изготовления использовано старое сооружение, которое можно было давным-давно утилизировать. А именно: старый вагончик советских времен изменил свое назначение и теперь, после очистки и отделки, служит детям в качестве игрового домика.

Игровой домик из старого вагончика. ФОТО: Milvi Lankots

Игровой домик на старой яблоне

«Если участок маленький, домик можно разместить на яблоне!» - написала, отправив фотографии, Марет Кальюра. Играть можно как в игровом домике, устроенном в кроне старого дерева, так и рядом. «Качели имеют несколько функций. На них можно не только качаться, но и играть в баскетбол, а также использовать вместо футбольных ворот. Поскольку одной из опор качелей является сливовое дерево, осенью вы также можете есть сливы. Игровой домик служит троим сорванцам уже восемь лет», - добавила она.

Домик построил папа

В редакцию написала одиннадцатилетняя Марианне Кяхкёнен, для которой отец построил чудесный голубой домик. «В этом игровом домике есть игровая кухня, а также кровать и стол. Кроме игрового домика у меня во дворе есть батут и игровая площадка», - написала в редакцию приславшая фото девочка.

Красивый голубой домик. ФОТО: Marianne Kähkönen

Воплощение детской мечты

У Кади Мыттус две дочки - семи и двух лет. Когда было решено построить для юных барышень игровой домик, у Кади было чувство, что она исполняет мечту своего детства.

«У моего мужа золотые руки! Игровой домик мы построили в том же стиле, что и большой дом, а кроме дизайна большое внимание уделили функциональности. К дому прикреплены горка, лазалка, качели, веревочная лестница, трапеция, баскетбольное кольцо, а также гамак», - написала Кади.

Домик, терраса и крошечный бассейн

«Я посылаю фотографии игрового домика, построенного для семилетней принцессы в довольно узком и маленьком дворе частного дома в Таммелинне, Тарту. В домике два этажа, балкон, песочница и небольшой встроенный в террасу водоем, в котором летом так приятно охлаждать ноги. Ночью домик освещают фонарики, работающие на солнечных батарейках. На балконе есть красивый газон, где можно позагорать или поиграть в кафе с подружками. Двери и окна можно открыть, чтобы впустить свежий воздух или соседскую кошку», - писал Альво Нурк, отец семилетней Кирси.

Он уточнил, что дом был построен два года назад с использованием широкого ассортимента пиломатериалов, а основными инструментами были пила, аккумуляторная дрель и лобзик.

Даже в маленьком дворе можно найти место для игрового домика. ФОТО: Alvo Nurk

Дедушка построил внучке игрушку

Пилле Путко прислала нам фотографию игрового домика, построенного для трехлетней внучки Лизетте ее дедушкой Паулем Путко. Девочка говорит, что домик похож на игрушку.

Поднять паруса и полный вперед!

Валло Вундер прислал фотографию спрятавшегося в тени яблонь игрового домика с трехмачтовой бригантиной на крыше. «Из домика можно по дощатому настилу перебраться на пристроенную к качелям «платформу снабжения», и с помощью лебедки поднять приготовленную мамой корзинку для пикника», - пишет он.

Не домик, а корабль! ФОТО: Vallo Vunder

Еще один корабль - пиратский Tornaado

Ахто Лилль прислал фотографии пиратского корабля, названного Tornaado, который построен для двухлетнего Кермо и пятилетнего Мирко. В каюте корабля есть игровая кухня, а на доске можно рисовать мелом. Снаружи есть также батут, песочница и качели.

Хелен Вийнамяэ прислала фото игрового домика, построенного для дочерей одиннадцати и девяти лет и установленного на участке новой дачи. «Отец построил домик довольно давно, он сначала стоял во дворе нашего многоквартирного дома. Осталось установить качели, а дети мечтают о тропе приключений, подвешенной среди деревьев», - пишет она.

Детская игровая площадка. ФОТО: Helen Viinamäe

Сирет Ыйтспуу прислала фотографию сказочно красивого двухэтажного игрового домика.

Сказочный домик. ФОТО: Siret Õitspuu

Домик на Кихну для Кене-Ли и Хебе-Ли

​Игры в кафе, в магазин и в дом

Кайди Краавик прислала нам фотографии места, где ее дети проводят время на свежем воздухе. «Игры в песочнице, качание на качелях и на тросе, лазание по скалодрому и сети, горка и так далее. У детей есть отличные идеи для игры. Они играют в кафе, в магазин и в дом. Устраивают пикники на своей террасе театра», - рассказывает она.

Кристьян прислал нам фото игровой площадки своей семьи, где есть качели, песочница и игровой домик, все предметы красиво раскрашены в подходящие цвета. В жаркие дни над песочницей раскрывают зонт от солнца.

Игровая площадка семьи Кристьяна. ФОТО: Erakogu

Семья Яаксон построила игровую зону для своих детей и их друзей. «Больше всего им нравится лазать по деревьям, качаться на качелях и играть в футбол», - написала Кайре Яаксон.