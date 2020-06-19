Мусорная мафия: в среде дампстер-дайверов идет ожесточенная война за территорию

В тартуском сообществе так называемых ныряльщиков в мусор, которое в последнее время с каждым годом всё разрасталось, разгорелась своеобразная территориальная война, пишет Postimees.
Ныряльщики в мусор, или как их еще называют дампстер-дайверы - это люди, которые стараются как можно меньше покупать еду для себя и своих семей в магазине - вместо этого они время от времени обшаривают контейнеры для отходов, стоящие рядом с торговыми центрами, где постоянно выбрасывают просроченные, но съедобные товары.
Свою деятельность дампстер-дайверы организуют в основном в закрытой группе Facebook, где публикуется информация, возле какого магазина в настоящее время есть надежда найти что-то съедобное. Так происходило годами, но в последние месяцы в разговорах зазвучали предупреждения о так называемой мусорной мафии. В частности, о том, что собирать продукты из мусорных контейнеров начала некая компания, которая использует как минимум два автомобиля и чьи методы отпугивания других ныряльщиков являются относительно грубыми. Были и случаи преследования и прокола шин автомобилей конкурентов.
«В мае у магазина Märja Coop случилось так, что я оказался у мусорных баков до мафии», - сказал Tartu Postimees 14-летний ныряльщик, который не захотел публиковать свое имя в газете.
«Я исследовал биоотходы, и когда я брал бананы возле последнего ящика, их фургон подъехал ко мне, и из него вышли два человека», - вспоминает он. По словам молодого человека, мужчина за рулем машины ругался с ним, говоря, что ему нужно отдать содержимое этих коробок, а мальчик должен немедленно "убираться оттуда нах..й".
Подросток, по его собственным словам, был настолько шокирован таким столкновением, что не мог ничего ответить. Ему запомнилось, что приехавший человек вместе со своим спутником собрал из контейнеров все, что мог.
По его словам, опытные ныряльщики в мусор опознали одного мужчину и одну женщину как членов "мафии", у которых, по-видимому, есть по крайней мере две машины, и синий фургон Ford упоминается чаще всего.
У ныряльщиков в мусор есть обычай доставлять приличную пищу, в которой они сами не нуждаются, в ящики для сбора продуктов питания, расположенные в Карлова, в Genialistide klubi или в одном из домов на улице Киви, где другие люди с таким же мышлением могут найти то, что им нужно. Однако новички с грубым поведением ведут себя по-другому.
В Facebook муссируются три теории о том, что "мафия" делает со своей едой. Согласно одной, члены "мафии" наполняют свои личные холодильники выброшенными магазинами продуктами из чистой жадности. Согласно второй версии, они зарабатывают деньги, торгуя где-то просроченной пищей. В-третьих, была предложена версия, что этим кормят обитителей какого-нибудь дома призрения.
Однако Антон Клинк, который занимается дампстер-дайвингом последние полтора года, не верит в последнюю версию. «Тот, кто возит еду в дом престарелых, не станет преследовать других ныряльщиков, таранивать их машину и прокалывать их шины», - сказал он.
Из разговора с ныряльщиками в мусор выясняется, что проблема в основном проявляется в том, что новички насильно отталкивают конкурентов и создают территориальное разделение в мире мусора. Для обуздания жадных сборщиков мусора предлагаются и различные решения. Например, обсуждалось даже создание добровольной группы быстрого реагирования. «Если кого-то из нас снова начнут преследовать, мы могли бы отправить пять машин за преследователем. Хотелось бы увидеть, куда он поедет и как быстро будет улепетывать в этом случае », - сказал Клинк.
Дампстер-дайверы также подтвердили, что сообщали об инцидентах в полицию. Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк сказала, что полиция действительно в курсе о разделении сфер влияния на свалках, но пока не было никакой информации о возможных нарушениях закона, таких как, например, преследование. Зато Вирк известно о событии, которое произошло в Тарту около месяца назад, когда один домовладелец пошел призвать к порядку рывшегося в мусорном контейнера человека, а в ответ получил в лицо из газового баллоничка. «Но эта история, вероятно, не связана напрямую с «мусорной мафией», - уточнила Вирк.
Дампстер-дайверы
Тартуские ныряльщики в мусор ищут еду в мусорных баках не по бедности.
Это не асоциалы или пьяные, которые не в состоянии работать.
Многие из них ходят на работу обычным образом в течение дня и могут обходиться и без отходов.
Ныряние в мусор - это образ жизни, порицающий расточительный и загрязняющий образ жизни.
Дампстер-дайвинг все еще остается презираемым видом деятельности. Он не наказуем, но и не вполне легален.