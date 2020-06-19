Мусорная мафия: в среде дампстер-дайверов идет ожесточенная война за территорию

Из разговора с ныряльщиками в мусор выясняется, что проблема в основном проявляется в том, что новички насильно отталкивают конкурентов и создают территориальное разделение в мире мусора. Для обуздания жадных сборщиков мусора предлагаются и различные решения. Например, обсуждалось даже создание добровольной группы быстрого реагирования. «Если кого-то из нас снова начнут преследовать, мы могли бы отправить пять машин за преследователем. Хотелось бы увидеть, куда он поедет и как быстро будет улепетывать в этом случае », - сказал Клинк.

Дампстер-дайверы также подтвердили, что сообщали об инцидентах в полицию. Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк сказала, что полиция действительно в курсе о разделении сфер влияния на свалках, но пока не было никакой информации о возможных нарушениях закона, таких как, например, преследование. Зато Вирк известно о событии, которое произошло в Тарту около месяца назад, когда один домовладелец пошел призвать к порядку рывшегося в мусорном контейнера человека, а в ответ получил в лицо из газового баллоничка. «Но эта история, вероятно, не связана напрямую с «мусорной мафией», - уточнила Вирк.

Дампстер-дайверы

Тартуские ныряльщики в мусор ищут еду в мусорных баках не по бедности.

Это не асоциалы или пьяные, которые не в состоянии работать.

Многие из них ходят на работу обычным образом в течение дня и могут обходиться и без отходов.

Ныряние в мусор - это образ жизни, порицающий расточительный и загрязняющий образ жизни.

Дампстер-дайвинг все еще остается презираемым видом деятельности. Он не наказуем, но и не вполне легален.