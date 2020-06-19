График ⟩ В Таллинне заправиться дизельным топливом можно дешевле, чем в Риге

Неделю назад дизельное топливо в обеих столицах стоило 0,999 евро. По сравнению с предыдущей неделей цены на топливо в Таллинне остались без изменений, а в Риге и Вильнюсе выросли.

Еще несколько месяцев назад дизельное топливо стоило в Эстонии на 30 центов дороже, чем в Латвии.

По сравнению с предыдущей пятницей цены на бензин в Риге выросли на 4 цента, а цены на дизельное топливо на 3,5 цента. В Вильнюсе цены на бензин выросли на 4,2 цента за неделю, а на дизельное топливо - на 3,2 цента.

Самый дорогой в странах Балтии бензин по-прежнему продается в Таллинне: по состоянию на пятницу цена 95-го бензина в эстонской столице составляла 1,199 евро, что на 7,5 цента дороже, чем в Риге, и на 15,4 цента дороже, чем в Вильнюсе.

Цена бензина 98 в Таллинне составила 1,249 евро за литр, что на 6,5 цента и на 12,5 цента дороже, чем цены в Риге и Вильнюсе соответственно.

Цена на дизельное топливо в Таллинне была 0,999 евро - на 3,5 цента дешевле, чем в Риге, и на 7,4 цента больше, чем в Вильнюсе.