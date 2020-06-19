Десять граждан Узбекистана незаконно работали на заводе: в ходе рейда полиции один прикинулся туристом

По словам руководителя службы надзора за границей и миграцией Ляэнеской префектуры Марго Петерса, девяти иностранцам были сделаны устные предупреждения, а также предписания покинуть Эстонию в течение семи дней. Одному иностранцу вынесен запрет на въезд в Эстонию сроком на три года. «Желая избежать наказания, в ходе проверки мужчина дал чиновникам ложную информацию о своей деятельности в Эстонии, представившись туристом», – сказал Петерс.

Для выяснения всех обстоятельств будет начато производство, так как предприятие позволило работать у себя гражданам Узбекистана в ситуации, когда у них не было на это права. «По первоначальным данным, предприятия создало работникам ложное представление и, по словам иностранцев, они считали, что работают в Эстонии законно и ничего не нарушают», – добавил Марго Петерс.

Петерс подчеркнул, что при принятии на работу иностранцев предприятие всегда должно убедиться, что имеется законное основание как для пребывания, так и для работы иностранца в Эстонии, также работа иностранца должна быть корректно зарегистрирована в Департаменте полиции и погранохраны.

«С главного подрядчика можно взыскать расходы на выезд иностранца из Эстонии солидарно с работодателем», – добавил он.