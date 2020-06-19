Общественную палату РФ заботит судьба мусоропроводов в многоэтажных домах

Общественная палата Российской Федерации, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества направили главе Минстроя Владимиру Якушеву письмо с предложением законсервировать мусоропроводы во всех жилых домах, а также перестать проектировать их в новостройках, передает Newsru.
По словам первого зампреда комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты Артема Кирьянова, мусоропроводы зачастую являются источниками неприятного запаха и шума в подъездах, приводят к появлению насекомых и грызунов и возникновению пожаров. В свою очередь член центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов отметил, что мусоропроводы препятствуют развитию системы раздельного сбора мусора.
Авторы письма предлагают дать управляющим компаниям право в одностороннем порядке решать вопрос о консервации мусоропровода, если жильцы систематически нарушают правила его использования. Так, чаще всего речь идет об утилизации с его помощью крупногабаритных отходов, включая бытовые и строительные.
Как отмечает издание, одобренный ранее вице-премьером Викторией Абрамченко план по внедрению системы раздельного сбора мусора включает пункт об отказе от мусоропроводов в проектирующихся новых домах, но существующих мусоропроводов план не касается.
«Инициативы Всероссийского общества охраны природы, Общественной палаты России, Института развития правового общества, безусловно, приветствуются и будут рассмотрены и проработаны, в том числе в рамках мероприятий по реализации дорожной карты для внедрения раздельного сбора мусора», - заявили в пресс-службе Виктории Абрамченко.
В поддержку идеи выступили также в Госдуме и Общественном совете при Минстрое. Так, первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов назвал консервацию мусоропроводов и отказ от них логичным шагом на пути реализации мусорной реформы. «Сейчас не все россияне собирают мусор раздельно - инициатива поспособствует выработке привычки ответственного отношения к окружающей среде», - добавил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев.
Если отказ от мусоропроводов в новых домах возможен (многие новостройки уже возводятся без них), то с консервацией действующих мусоропроводов могут возникнуть сложности. По словам эксперта площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павла Склянчука, консервация мусоропроводов должна происходить по желанию собственников. То же касается и расконсервации: мусоропровод может быть восстановлен, если в подъезде появились маломобильные жильцы. Как отметила директор Института развития правового общества Дарья Гладыш, во многих случаях этот вопрос становится причиной конфликта между соседями, и набрать более 50% по вопросу консервации мусоропровода на общем собрании собственников не удается. При этом эксперты отмечают, что отказ от эксплуатации мусоропроводов должен привести к сокращению платежей за ЖКУ.