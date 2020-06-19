Умер актёр из «Властелина колец» и «Пятого элемента» Иэн Холм

«Он скончался спокойно, в больнице, в окружении семьи и врачей. Обаятельный, добрый и ужасно талантливый, нам будет его невероятно не хватать», - говорится в заявлении.

Артист родился 12 сентября 1931-ого года в британском городе Гудмэйз. В 1950-ом году поступил в Королевскую академию драматического искусства, после окончания несколько лет служил в театрах. Широкой публике Иэн Холм известен по свои ролям в блокбастерах. Среди его самых популярных образов — Отец Вито Корнелиус в «Пятом элементе», Бильбо Беггинс во «Властелине колец» и Эш в «Чужом».