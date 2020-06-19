Эстония подписала договор о членстве в Европейском центре ядерных исследований. Что это значит для нас?

Подписанное сегодня с Европейским центром ядерных исследований (ЦЕРН) соглашение об ассоциированном членстве является признанием возможностей эстонской науки, которое в ближайшие годы еще больше укрепит наши возможности в области науки и техники, пишет Postimees.
Хотя эстонские ученые сотрудничают с ЦЕРН с 1996 года, и за это время центр посетили сотни наших ученых, преподавателей и инженеров, все это время Эстония находилась в статусе стороннего наблюдателя.
Отныне для эстонских предпринимателей откроются двери для сотрудничества в области машиностроения, а также для использования патентов, технологий и знаний CERN как одного из важнейших мировых центров развития технологий.
Подписанное сегодня соглашение еще не ратифицировано Рийгикогу. Это произойдет, вероятно, осенью, но решение принято. Подведем итоги: что эта новость значит для Эстонии?
Как проходило присоединение к ЦЕРН?
Ведущий научный сотрудник Института химической и физической биологии Мартти Райдал признал, что считает сегодняшний день победным для себя и всего эстонского сообщества физики элементарных частиц в Эстонии - для получения ассоциированного членства требовался серьезный скрининг со стороны ЦЕРН.
«В отличие, например, от Латвии или Литвы, у нас есть несколько рабочих групп по физике элементарных частиц и физике звезд, а также специалисты в области компьютерных технологий и аппаратного обеспечения, которые составляют единое целое. Это показывает, что даже такая маленькая страна, как Эстония, имеет все необходимые предпосылки, начиная с теории, проведения эксперимента до необходимых мощностей оборудования и информационных технологий. Все это было проверено ЦЕРНом, и благодаря этому мы также стали его членами», - сказал Райдал.
Как объяснил старший научный сотрудник Института химической и физической биологии и президент Молодежной академии наук Эстонии Марио Кадастик, этому соглашению предшествовала пятилетняя активная работа, хотя в физических кругах об этом говорили и раньше. Ситуация начала развиваться быстрее в ноябре 2016 года после встречи с премьер-министром Рататасом. После визита Ратаса в ЦЕРН в начале 2018 года правительство также решило, что Эстония хочет членства. Кадастик оценил время, потребовавшееся до окончательного соглашения, как «оптимистично реалистичное». Единственным препятствием был коронакризис, который задержал заключение договора на три месяца.
Перед присвоением членства ЦЕРН провел тщательный аудит Эстонии, который оценил как возможности местной науки и образования, так и наличие политической воли.
«Мотивация правительства также была очень важна, потому что ЦЕРН ожидает, что страны не только станут ее членами, но и будут активно содействовать развитию всей организации в политическом, экономическом и всех других аспектах», - сказал Кадастик.
Что Эстония получит от ЦЕРНа?
Хотя ЦЕРН прежде всего известен как исследовательский центр, меньше всего нового соглашение принесет с точки зрения науки, поскольку научное сотрудничество осуществлялось и так в течение длительного времени в соответствии с предыдущим соглашением о сотрудничестве. Наши преподаватели физики также обучаются там.
Соглашение расширяет возможности обучения и для всех других областей, таких как информационные технологии, инженерия, материаловедение и многое другое.
«Это большая и очень важная дверь, которая сейчас открывается для нас. Мы сможем начать отправлять туда своих студентов для выполнения магистерских и докторских работ, что означает, что мы можем по сути обучать своих молодых людей у лучших в мире», - сказал Кадастик.
Кроме того, эстонские компании смогут участвовать в тендерах CERN. По мнению Кадастика, это особенно хорошая возможность для эстонской электронной промышленности, поскольку CERN делает особые заказы, где наши компании-производители электроники также конкурентоспособны. Кроме того, победа в этих тендерах является глобально важным знаком качества, который, безусловно, принесет другие совместные проекты.
Кроме того, Эстонии будут доступны все знания и технологии, которе скрывает в себе это гигантское учреждение.
«Теперь мы сможем начать использовать их интеллектуальную собственность в нашей отрасли или стартапах. Чтобы воспользоваться этим, необходимо создать бизнес-инкубатор, который позволил бы использовать их опыт. Технологический портфель то впечатляющий», - пояснил Кадастик.
Мартти Райдал также отметил, что одним из важных нововведений является то, что отныне все административные и другие рабочие места ЦЕРН будут открыты для граждан Эстонии.
В чем будет заключаться вклад Эстонии?
На данный момент Эстония присоединилась к CERN на основании соглашения об ассоциированном членстве с целью стать полноправным членом через 2-5 лет. Ежегодный членский взнос составляет один миллион швейцарских франков или 940 000 евро. Правила CERN гласят, что ассоциированные члены каждый год должны получать от организации примерно такую же сумму денег, как вложили сами.
«Это момент, в котором небольшие страны, как правило, имеют преимущество, поскольку их вклад относительно невелик по отношению к общему бюджету ЦЕРН, а возвращение вложенных денег зависит исключительно от того, насколько хорошо они участвуют в проектах по научному развитию. Получить обратно в 2-3 раза больше - не какая-то там мистика», - сказал Кадастик, имея в виду успех Финляндии несколько лет назад.
Кроме того, Эстония присоединяется к организации в удачное время, поскольку ускорителям CERN предстоят многочисленные этапы обновления, что также будет означать увеличение количества проектов и заказов.