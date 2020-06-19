Эстония подписала договор о членстве в Европейском центре ядерных исследований. Что это значит для нас?

Хотя эстонские ученые сотрудничают с ЦЕРН с 1996 года, и за это время центр посетили сотни наших ученых, преподавателей и инженеров, все это время Эстония находилась в статусе стороннего наблюдателя.

Отныне для эстонских предпринимателей откроются двери для сотрудничества в области машиностроения, а также для использования патентов, технологий и знаний CERN как одного из важнейших мировых центров развития технологий.

Подписанное сегодня соглашение еще не ратифицировано Рийгикогу. Это произойдет, вероятно, осенью, но решение принято. Подведем итоги: что эта новость значит для Эстонии?

Юри Ратас и гендиректор ЦЕРН Фабиола Джианотти подписывают договор ФОТО: Kuvatõmmis videost

Как проходило присоединение к ЦЕРН?

Ведущий научный сотрудник Института химической и физической биологии Мартти Райдал признал, что считает сегодняшний день победным для себя и всего эстонского сообщества физики элементарных частиц в Эстонии - для получения ассоциированного членства требовался серьезный скрининг со стороны ЦЕРН.

«В отличие, например, от Латвии или Литвы, у нас есть несколько рабочих групп по физике элементарных частиц и физике звезд, а также специалисты в области компьютерных технологий и аппаратного обеспечения, которые составляют единое целое. Это показывает, что даже такая маленькая страна, как Эстония, имеет все необходимые предпосылки, начиная с теории, проведения эксперимента до необходимых мощностей оборудования и информационных технологий. Все это было проверено ЦЕРНом, и благодаря этому мы также стали его членами», - сказал Райдал.

Мартти Райдал ФОТО: Peeter Langovits / Postimees / Scanpix

Как объяснил старший научный сотрудник Института химической и физической биологии и президент Молодежной академии наук Эстонии Марио Кадастик, этому соглашению предшествовала пятилетняя активная работа, хотя в физических кругах об этом говорили и раньше. Ситуация начала развиваться быстрее в ноябре 2016 года после встречи с премьер-министром Рататасом. После визита Ратаса в ЦЕРН в начале 2018 года правительство также решило, что Эстония хочет членства. Кадастик оценил время, потребовавшееся до окончательного соглашения, как «оптимистично реалистичное». Единственным препятствием был коронакризис, который задержал заключение договора на три месяца.

Перед присвоением членства ЦЕРН провел тщательный аудит Эстонии, который оценил как возможности местной науки и образования, так и наличие политической воли.

«Мотивация правительства также была очень важна, потому что ЦЕРН ожидает, что страны не только станут ее членами, но и будут активно содействовать развитию всей организации в политическом, экономическом и всех других аспектах», - сказал Кадастик.

Что Эстония получит от ЦЕРНа?

Хотя ЦЕРН прежде всего известен как исследовательский центр, меньше всего нового соглашение принесет с точки зрения науки, поскольку научное сотрудничество осуществлялось и так в течение длительного времени в соответствии с предыдущим соглашением о сотрудничестве. Наши преподаватели физики также обучаются там.

Соглашение расширяет возможности обучения и для всех других областей, таких как информационные технологии, инженерия, материаловедение и многое другое.

Марио Кадастик ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees / Scanpix