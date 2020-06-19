Департамент: скорость фур на трехполосных шоссе могут ограничить до 80 км/час

В Департаменте шоссейных дорог проанализируют возможность снижения максимально допустимой скорости тяжеловесных транспортных средств, а также необходимость установки металлических ограждений между полосами движения и закрытие одноуровневых железнодорожных переездов в местах, неподалеку от которых есть разноуровневый переезд, сообщает портал Rus.ERR.
Специалисты департамента планируют взвесить, следует ли снизить максимально допустимую скорость до 80 км/час на отрезках дороги с системой "2+1", чтобы другим транспортным средствам было проще обгонять фуры.
В числе прочего в департаменте хотят поэкспериментировать с защитными барьерами на двухполосных шоссе: некоторые участки выделяются более высоким показателем аварий при обгоне и выезде на встречную полосу, и ограждение – эффективный метод их предотвратить, – считает глава отдела стратегического планирования Департамента шоссейных дорог Эрик Эрнитс.
В программе действий значится и тема железнодорожных переездов: к 2023 году планируется закрыть одноуровневые переезды в тех случаях, когда до разноуровневого переезда – менее двух километров.
По словам Эрнитса, безопасность дорожного движения следует повышать не революционными методами, а комплексно, и в последующие четыре года ведомство будет заниматься 150 темами, которые должны в этом помочь.