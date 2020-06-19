Департамент: скорость фур на трехполосных шоссе могут ограничить до 80 км/час

Специалисты департамента планируют взвесить, следует ли снизить максимально допустимую скорость до 80 км/час на отрезках дороги с системой "2+1", чтобы другим транспортным средствам было проще обгонять фуры.

В числе прочего в департаменте хотят поэкспериментировать с защитными барьерами на двухполосных шоссе: некоторые участки выделяются более высоким показателем аварий при обгоне и выезде на встречную полосу, и ограждение – эффективный метод их предотвратить, – считает глава отдела стратегического планирования Департамента шоссейных дорог Эрик Эрнитс.

В программе действий значится и тема железнодорожных переездов: к 2023 году планируется закрыть одноуровневые переезды в тех случаях, когда до разноуровневого переезда – менее двух километров.