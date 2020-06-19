Пт, 19.06.2020
Эстония движется к самому глубокому с 2009 года экономическому спаду. Михкель Нестор

BMW из-за коронакризиса сократит тысячи рабочих мест

Завод BMW в Лейпциге

ФОТО: FABRIZIO BENSCH/Reuters/Scanpix

Немецкий автогигант BMW заявил в пятницу, что сократит 6000 рабочих мест за счет сотрудников, желающих сменить работодателя или досрочно выйти на пенсию. Так автомобильная промышленность приспосабливается к падению спроса из-за коронакризиса, пишет Postimees.

По сообщению BMW, меры были согласованы с представителями работников. 

В основном рабочие места будут сокращены через соглашения с работниками, приближающимися к пенсии.

Молодым людям может быть предложена финансовая поддержка, чтобы сконцентрироваться на высшем образовании с полной занятостью, гарантируя им работу после окончания учебы.

Сокращения затронут только пять процентов от общей численности рабочей силы BMW в 126 000 человек.

Спрос на новые автомобили резко упал в Европе и во всем мире из-за экономического спада, вызванного вирусом.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ