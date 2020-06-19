BMW из-за коронакризиса сократит тысячи рабочих мест

Немецкий автогигант BMW заявил в пятницу, что сократит 6000 рабочих мест за счет сотрудников, желающих сменить работодателя или досрочно выйти на пенсию. Так автомобильная промышленность приспосабливается к падению спроса из-за коронакризиса, пишет Postimees.
По сообщению BMW, меры были согласованы с представителями работников.
В основном рабочие места будут сокращены через соглашения с работниками, приближающимися к пенсии.
Молодым людям может быть предложена финансовая поддержка, чтобы сконцентрироваться на высшем образовании с полной занятостью, гарантируя им работу после окончания учебы.
Сокращения затронут только пять процентов от общей численности рабочей силы BMW в 126 000 человек.
Спрос на новые автомобили резко упал в Европе и во всем мире из-за экономического спада, вызванного вирусом.