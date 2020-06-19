BMW из-за коронакризиса сократит тысячи рабочих мест

По сообщению BMW, меры были согласованы с представителями работников.

В основном рабочие места будут сокращены через соглашения с работниками, приближающимися к пенсии.

Молодым людям может быть предложена финансовая поддержка, чтобы сконцентрироваться на высшем образовании с полной занятостью, гарантируя им работу после окончания учебы.

Сокращения затронут только пять процентов от общей численности рабочей силы BMW в 126 000 человек.