На Украине сообщили о начале новой волны коронавируса

По его словам, в двух областях Украины больницы сейчас заполнены более чем на 50%.

«Фактически у нас сегодня начало очередной, первой или второй, как хотите называйте, волны заболеваемости коронавирусом», — сказал Шмыгаль.

"Очень много людей перестали соблюдать карантинные правила, решили, что коронавирус исчез и шансов заболеть больше нет. И мы получили результат - сегодня почти тысяча больных, подтвержденных тестированием", - сказал Шмыгаль в начале заседания правительства.

Он отметил, что соблюдение карантинных мер, является единственным спасением в данной ситуации. Как указывает премьер Украины, негативная динамика заболеваемости в стране наблюдается как раз из-за несоблюдения таких мер.