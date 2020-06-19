На Украине сообщили о начале новой волны коронавируса

Премьер-министр Украины заявил, что в стране началась новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в двух областях Украины больницы сейчас заполнены более чем на 50%.
«Фактически у нас сегодня начало очередной, первой или второй, как хотите называйте, волны заболеваемости коронавирусом», — сказал Шмыгаль.
"Очень много людей перестали соблюдать карантинные правила, решили, что коронавирус исчез и шансов заболеть больше нет. И мы получили результат - сегодня почти тысяча больных, подтвержденных тестированием", - сказал Шмыгаль в начале заседания правительства.
Он отметил, что соблюдение карантинных мер, является единственным спасением в данной ситуации. Как указывает премьер Украины, негативная динамика заболеваемости в стране наблюдается как раз из-за несоблюдения таких мер.
За 18 июня на Украине подтвердили 921 новый случай коронавирусной болезни (всего - 34 984) и 586 выздоровлений (всего - 16 033).