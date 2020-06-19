Галерея ⟩ За пять дней из Чудского озера достали почти 900 сетей, свою лепту внесла и президент

Кроме того, из озера достали ловушки, якоря, кабели и тому подобное. Рекордным днем стало 8 июня, когда из озера достали 295 сетей, передал BNS пресс-секретарь инспекции.

Толоки прошли 4, 5, 8, 10 и 18 июня в северной и центральной части Чудского озера, где в зимний период промысла активнее всего ловили рыбу и куда, скорее всего, сети могло отнести южным ветром.

Во втором дне толок приняли участие президент Керсти Кальюлайд и министр окружающей среды Рене Кокк, в следующие дни на помощь пришли профессиональные рыбаки, рыбаки-любители и коллеги по сфере ответственности Министерства окружающей среды.

В общей сложности участники толок проработали более 1000 часов и прошли около 3300 км.

Инспекция окружающей среды с 2006 года проводит уборку Чудского озера от сетей. Каждый год из озера достают сотни сетей — в общей сложности из него достали 9225 сетей.

Каждый год в озере остается множество ловушек. Часть из них — сместившиеся из-за льда и ветра сети, часть случаев связана предположительно с неосторожностью рыбаков. Поскольку сети дешевые, их не всегда достают из озера. Среди плавающих в озере сетей есть, скорее всего, и нелегальные, поставленные без разрешения на промысел рыбы.