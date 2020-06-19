Осужденный за преступление сексуального характера Мартин Халлик окончательно проиграл трудовой спор с Тартуским университетом

В среду госсуд не удовлетворил кассационную жалобу Халлика и оставил без изменений вынесенное 20 февраля решение Тартуского окружного суда, сообщает BNS.

В феврале окружной суд аннулировал ту часть решения Тартуского уездного суда, в которой суд удовлетворил иск Халлика против университета, и постановил, что в пользу Халлика следует выплатить более 90 000 евро.

В том, что касается аннулированной части, окружной суд принял новое решение, в котором оставил иск против Тартуского университета полностью неудовлетворенным.

В сентябре прошлого года Тартуский уездный суд частично удовлетворил иск Халлика против Тартуского университета и решил, что университет должен выплатить в пользу Халлика 90 568 евро компенсации, в том числе 30 568 евро неполученной зарплаты и 60 000 евро компенсации нематериального ущерба.

Суд установил, что заявление университета о расторжении трудового договора с Халликом не имеет силы, и прекратил действие трудового договора в соответствии с законом о трудовом договоре с 29 августа прошлого года, сообщил пресс-секретарь суда.

Суд решил, что расторжение трудового договора в экстренном порядке без предупреждения не было уместной мерой и что из-за отсутствия предупреждения оно недействительно. По оценке суда, достаточно было бы указать на неприемлемость действий и университет мог бы рассмотреть вариант расторжения договора в том случае, если бы Халлика предупредили о том, что его поведение приведет к расторжению договора, а его действия, несмотря на это, повторились бы.

18 марта Тартуский уездный суд приговорил Халлика к условному тюремному сроку за преступление сексуального характера.

Суд приговорил Халлика за принуждение к половому акту к году и шести месяцам тюрьмы условно, он также должен выплатить в пользу пострадавшей 5000 евро.