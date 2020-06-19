Представителей Эстонии не пригласили на военный парад в Москве

Министерство иностранных дел и канцелярия президента Эстонии не получали приглашения на военный парад, который пройдет 24 июня в Москве в рамках празднования 75-й годовщины победы над фашистской Германией во Второй мировой войне, сообщил портал Rus.ERR.
В пресс-службе МИД и президентской канцелярии в пятницу ERR сообщили, что приглашения на парад от Российской Федерации не поступало.
Масштабный парад в 75-ю годовщину окончания войны первоначально должен был состояться 9 мая, но был перенесен из-за эпидемии коронавируса.
Новую дату проведения парада назначили на 24 июня, поскольку в этот день в 1945 году на Красной площади в Москве состоялся первый Парад Победы.