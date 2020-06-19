Известному эстонскому бренду парикмахерской продукции грозит ликвидация

Широко известный эстонский бренд по уходу за волосами Rich Hair Care перешел в руки одного из ведущих в Эстонии специалистов по ликвидации фирм Каупо Мейера, пишет DV.ee.
В Коммерческом регистре такой фирмы сейчас не найти: Rich International Creative Haircare OÜ, ранее принадлежавшая владельцам сети салонов Salon+, братьям Эркки и Индреку Лыхмусу, была переименована в Krimulda OÜ.
Братья Лыхмусы исчезли из руководства компании. По данным инфобанка Äripäev, собственный капитал компании - отрицательный.
Читайте подробнее на DV.ee.