Пт, 19.06.2020
Эстония движется к самому глубокому с 2009 года экономическому спаду. Михкель Нестор
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  • Известному эстонскому бренду парикмахерской продукции грозит ликвидация

Известному эстонскому бренду парикмахерской продукции грозит ликвидация

Juuksuri ja kosmeetiku külastuse peaks planeerima pere-eelarvesse.

ФОТО: Liis Treimann

Широко известный эстонский бренд по уходу за волосами Rich Hair Care перешел в руки одного из ведущих в Эстонии специалистов по ликвидации фирм Каупо Мейера, пишет DV.ee.

В Коммерческом регистре такой фирмы сейчас не найти: Rich International Creative Haircare OÜ, ранее принадлежавшая владельцам сети салонов Salon+, братьям Эркки и Индреку Лыхмусу, была переименована в Krimulda OÜ.

Братья Лыхмусы исчезли из руководства компании. По данным инфобанка Äripäev, собственный капитал компании - отрицательный.

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