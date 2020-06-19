В Турции вводят ограничительные меры из-за нового роста случаев COVID-19

Комендантский час с 9:00 утра до 15:00 будет действовать в субботу во всех провинциях Турции, на следующих выходных - 27 и 28 июня - также будут действовать подобные ограничения.

Такие ограничения вводятся и в связи с выпускными школьными экзаменами и вступительными в университеты, чтобы избежать скопления большого числа людей на улицах.

Кроме того, Совет научных экспертов по коронавирусу рекомендовал сделать обязательным ношение масок в общественных местах в Стамбуле, Анкаре и ряде других турецких городов.