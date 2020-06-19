Ушедший из дома неделю назад 13-летний Маттис найден

На вчерашнюю просьбу полиции о помощи в установлении местонахождения 13-летнего Маттиса, который 13 июня покинул дом в деревне Килксама, жители Эстонии откликнулись активно, но в конечном итоге Маттис сам вернулся домой. По сообщению полиции, с ним все в порядке. В последние дни мальчик проводил время со своими друзьями.