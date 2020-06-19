Ушедший из дома неделю назад 13-летний Маттис найден

На вчерашнюю просьбу полиции о помощи в установлении местонахождения 13-летнего Маттиса, который 13 июня покинул дом в деревне Килксама, жители Эстонии откликнулись активно, но в конечном итоге Маттис сам вернулся домой. По сообщению полиции, с ним все в порядке. В последние дни мальчик проводил время со своими друзьями.
Сотрудник молодежной полиции Пярнуского полицейского участка Андреа Ребане поблагодарила всех внимательных жителей Пярну, которые сообщали полиции о соответствовавшем описанию мальчике.
По словам пресс-секретаря Ляэнеской префектуры, родители Маттиса сообщили в центр тревоги об исчезновении сына 16 июня. Мальчик, и ранее сбегавший из дома, обычно возвращается через некоторое время.
Полиция сразу же начала разыскивать мальчика и пообщалась с его родственниками и друзьями. Рост Маттиса 165 сантиметров, худощавого телосложения, с короткими коричневыми волосами. Когда он ушел из дома, на нем были светлая кофта, черные шорты и кроссовки и темный рюкзак.