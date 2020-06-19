Ушедший из дома неделю назад 13-летний Маттис все еще не найден

На вчерашнюю просьбу полиции о помощи в установлении местонахождения 13-летнего Маттиса, который 13 июня покинул дом в деревне Килксама, жители Эстонии откликнулись активно, но их сигналы пока не привели к обнаружению мальчика, пишет Pärnu Postimees.
Сотрудник молодежной полиции Пярнуского полицейского участка Андреа Ребане поблагодарила всех внимательных жителей Пярну, которые сообщали полиции о соответствовавшем описанию мальчике.
«Мы проверили возможные места нахождения Маттиса и поговорили с его матерью, с которой мальчик связывался вчера. Маттис пообещал своей матери, что придет домой, но он еще не сделал этого», - сказала Ребане.
По словам пресс-секретаря Ляэнеской префектуры, родители Маттиса сообщили в центр тревоги об исчезновении сына 16 июня. Мальчик, и ранее сбегавший из дома, обычно возвращается через некоторое время.
Полиция сразу же начала разыскивать мальчика и пообщалась с его родственниками и друзьями. В последний раз приятели видели Маттиса 17 июня в центре Пярну. У мальчика нет мобильного телефона.
Рост Маттиса 165 сантиметров, худощавого телосложения, с короткими коричневыми волосами. Когда он ушел из дома, на нем были светлая кофта, черные шорты и кроссовки и темный рюкзак.
Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождении Маттиса, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112, по информационной линии полиции 612 3000 или по адресу электронной почты andrea.rebane@politsei.ee.