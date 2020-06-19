Галерея ⟩ Начало посткоронавирусной эры: первый круизный рейс на Аландские острова вышел из Таллинна

Сегодня вечером круизное судно вышло из порта Таллинна в направлении Аландских островов. Это первый такой круиз после волны коронавируса, пишет Elu24. Смотрите фотографии из порта!
В пятницу в 18:00 круизное судно Tallink вышло из D-терминала Таллиннского порта, к Аландским островам оно прибудет в субботу утром.
Аландские острова - финское самоуправление в Балтийском море. Судно должно вернуться в Таллинн в воскресенье утром.
Круиз по Аландским островам будет предложен этим летом в качестве особой поездки и жителям Латвии. Особый рейс Рига-Аландские острова - Рига пройдет с 18 по 20 июля.