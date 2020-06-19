Галерея ⟩ Начало посткоронавирусной эры: первый круизный рейс на Аландские острова вышел из Таллинна

В пятницу в 18:00 круизное судно Tallink вышло из D-терминала Таллиннского порта, к Аландским островам оно прибудет в субботу утром.

Аландские острова - финское самоуправление в Балтийском море. Судно должно вернуться в Таллинн в воскресенье утром.