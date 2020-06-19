Пт, 19.06.2020
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Юри Ратас назвал необходимое условие для быстрого перезапуска экономики ЕС

Jüri Ratas eilsel virtuaalülemkogul ning monitorilt teda kuulamas nn ihnesse nelikusse kuuluva Taani peaminister Mette Frederiksen.

ФОТО: Riigikantselei

Премьер-министр Юри Ратас в ходе видеоконференции первый раз обсудил с коллегами из стран ЕС план Европейской комиссии по перезапуску европейской экономики и следующий долгосрочный бюджет.

По словам премьер-министра Ратаса, всех стран – членов ЕС на переговорах объединяет одна цель: как можно быстрее достичь наилучшего соглашения по следующему семилетнему бюджету ЕС и программе оживления экономики. «Я рад, что имеется принципиальная поддержка плану перезапуска. Теперь нужно продолжать работать с деталями, чтобы как можно быстрее достичь результата. Быстрая договоренность нужна для перезапуска экономики», - сказал премьер-министр Ратас.

«Европейский союз должен экстренно отреагировать на беспрецедентный кризис в объеме, соответствующем масштабу проблем. Благосостояние наших людей зависит от благосостояния Европы. Чтобы наши дела шли хорошо, необходимо, чтобы они шли хорошо и у Европы. Нельзя допустить, чтобы кризис здравоохранения перерос в продолжительный экономический кризис», - сказал премьер-министр.

По словам Ратаса, инвестиции в оживление экономики должны быть ориентированы в будущее и поддерживать долговременный экономический рост. Для нас важно, чтобы инвестиции Европейской комиссии в оживление экономики пошли на развитие инфраструктуры, энергетики и цифровой экономики», - сказал Ратас. «Для этого Эстония готова взвесить возможность взять в виде исключения разовый, временный и ограниченный строгими временными рамками кредит для финансирования программы перезапуска через бюджет ЕС», - добавил премьер-министр. 

Говоря о будущем долговременном бюджете ЕС, премьер-министр Ратас отметил, что ценит предложение Европейской комиссии увеличить Фонд соединения Европы с учетом трансграничных инфраструктурных проектов, в том числе Rail Baltic. «Для Эстонии важно, чтобы эти дополнительные средства можно было использовать при строительстве Rail Baltic с прежней ставкой софинансирования», - сказал премьер-министр.

Ратас также подчеркнул, говоря о единой сельскохозяйственной политике, необходимость обеспечить сельхозпроизводителям стран Балтии равные условия конкуренции с фермерами из других стран ЕС.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель дали лидерам стран ЕС обзор переговоров о будущих отношениях с Великобританией и состоявшейся в понедельник встречи.

Руководители ЕС на Европейском совете одобрили продление санкций в отношении России на следующие полгода. ЕС ввел экономические ограничения в отношениях с Россией в связи с деятельностью, которая дестабилизирует обстановку на Украине.

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