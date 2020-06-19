ВОЗ: Мир вступил в новую опасную фазу пандемии COVID-19

Мир вступил в «новую и очень опасную фазу» пандемии новой коронавирусной инфекции, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется на сайте организации.
По словам Гебрейесуса, ВОЗ получает данные о большом числе новых случаев заболевания в Северной и Южной Америке, а также в Южной Азии и на Ближнем Востоке.
«Вчера в ВОЗ поступили сведения о более чем 150 тысячах новых случаев COVID-19. На данный момент это самый высокий суточный показатель», — отметил глава организации.
Он отметил, что людям надоело находиться дома, а правительства стремятся открыть экономику.
«Но вирус всё ещё стремительно распространяется, он по-прежнему смертельно опасен, и большинство людей до сих пор уязвимы», — подчеркнул глава ВОЗ.