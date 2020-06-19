Департамент здоровья: вода на Штромке хорошая, проблемы с водой были в прошлом году

В то же время, на всякий случай пробы воды на Штромке и пярнуских пляжах Вана-Пярну и Раэкюла, также удостоенных наихудшей оценки, будут браться чаще - не раз в месяц, а раз в две недели.

"Все пляжи еще в мае были проверены на качество воды, и оно было хорошим, у нас были лишь единичные проблемы, и в тех местах были взяты повторные пробы. На Штромке тоже взято две пробы - майская и июньская, и они обе хорошие, поэтому мы посчитали, что неразумно закрывать такой большой пляж из-за того, что в прошлом году он был оценен как плохой", - сказала руководитель отдела гигиены окружающей среды Департамента здоровья Леэна Альбрехт.