Департамент здоровья: вода на Штромке хорошая, проблемы с водой были в прошлом году

Таллиннская Штромка возглавила антирейтинг эстонских пляжей по версии Европейского агентства по окружающей среде, но в Департаменте здоровья, тем нем менее, призывают не паниковать, поскольку общеевропейский обзор пляжей основан на прошлогодних пробах воды, сообщает Rus.ERR.
В то же время, на всякий случай пробы воды на Штромке и пярнуских пляжах Вана-Пярну и Раэкюла, также удостоенных наихудшей оценки, будут браться чаще - не раз в месяц, а раз в две недели.
"Все пляжи еще в мае были проверены на качество воды, и оно было хорошим, у нас были лишь единичные проблемы, и в тех местах были взяты повторные пробы. На Штромке тоже взято две пробы - майская и июньская, и они обе хорошие, поэтому мы посчитали, что неразумно закрывать такой большой пляж из-за того, что в прошлом году он был оценен как плохой", - сказала руководитель отдела гигиены окружающей среды Департамента здоровья Леэна Альбрехт.
Возможной причиной низкого качества воды на Штромке в прошлом году могло быть загрязнение из ближайшего водоема - реки Мустйыги, и сейчас Департамент здоровья расследует этот вопрос.