Меркель и Лагард заявили о масштабной угрозе стабильности ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель и глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард призвали лидеров стран Евросоюза как можно скорее принять план по восстановлению экономики. Об этом они заявили на видеосаммите лидеров ЕС в пятницу, передает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Меркель напомнила, что вызванный пандемией COVID-19 экономический и социальный кризис самый масштабный для Европы со времен Второй мировой войны. Лидеры ЕС должны осознать серьезность ситуации и принять план восстановления экономики до конца лета, считает лидер ФРГ.

В конце мая Еврокомиссиия представила план по восстановлению экономики, предполагающий выделение €750 млрд на помощь пострадавшим регионам в рамках нового семилетнего бюджета ЕС на 2021–2027 годы. Эти €750 млрд Еврокомиссия займет на финансовых рынках.

Погасить задолженность нужно будет до 2058 года, ответственность за это ляжет на весь союз. Из €750 млрд, которые предложено влить в европейскую экономику в ближайшие четыре года, €500 млрд будет предоставлено в виде грантов (субсидий), еще €250 млрд — в виде кредитов.

С учетом плана по восстановлению экономики размер бюджета ЕС составит €1,85 трлн — более чем на €750 млрд больше, чем бюджет объединения на текущую семилетку (2014–2021). Для реализации плана Еврокомиссии потребуется согласие всех 27 стран ЕС.

Кому достанется помощь

Как сообщает Politico со ссылкой на документы ЕС, планируется, что Италия получит гранты на сумму €81,8 млрд, Испания — €77,3 млрд, Франция — €38,8 млрд, Польша — €37,7 млрд, Греция — €22,6 млрд. Эти деньги пойдут на поддержку здравоохранения и пострадавшего от пандемии бизнеса в европейских странах, а также на инвестиции в перспективные проекты, чтобы подстегнуть рост экономики ЕС.

Перспективы реализации плана Еврокомиссии успокоили инвесторов и помогли избежать паники на финансовых рынках, отметила глава ЕЦБ Кристин Лагард. Индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 вырос в пятницу на 0,8% и составляет 365 пунктов. Но если план не удастся утвердить в ближайшее время, такая стабильность может быть поставлена под сомнение, предупредила Лагард. Реализация предложенного плана позволит смягчить удар по европейской экономике. На видеосаммите в пятницу Лагард предупредила: падение экономики еврозоны во втором квартале может составить 13% по отношению к предыдущему кварталу, а за год экономика союза может сократиться на 8,7% в годовом выражении. Средний показатель безработицы может увеличиться с нынешних 7,5 до 10%, цитирует главу ЕЦБ Bloomberg.

Пандемия коронавируса привела к рекордному экономическому спаду в истории ЕС. Во втором квартале 2020 года объем ВВП объединения окажется почти на 16% ниже, чем в последнем квартале 2019 года, а по итогам года спад составит 7,4%, отмечается в прогнозе Еврокомиссии. Наибольший урон из-за пандемии могут испытать на себе Греция, чей ВВП упадет на 9,7% по итогам 2020 года, а также Италия (-9,5%), Испания (-9,4%), Хорватия (-9,1%) и Франция (-8,2%).