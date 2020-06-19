В воскресенье Пярну в 25-й раз станет летней столицей Эстонии

Титул тематической столицы вместе с регалиями получит мэр Пярну Ромек Козенкраниус в характерном для Пярну месте, на балконе пляжного кафе, и там же будет поднят флаг летней столицы.

Свидетелями праздничного момента станут представители других тематических столиц Эстонии - Тюри, Отепя и Нарвы - и официальной столицы, Таллинна.

По словам мэра Пярну Ромека Козенкраниуса, быть летней столицей Эстонии четверть столетия - большая честью для Пярну. «Я приглашаю всех в Пярну этим летом, мы рады принять гостей после сложной коронавирусной весны. Я желаю всем, а особенно моим дорогим согражданам, прекрасного теплого лета и счастливых моментов в нашей повседневной жизни, мы заслужили отдых и возможность наслаждаться летом», - сказал он.