В воскресенье Пярну в 25-й раз станет летней столицей Эстонии

В это воскресенье, в первый час 21 июня, начинается астрономическое лето, и Пярну в 25 раз станет летней столицей Эстонии, пишет Postimees.
Титул тематической столицы вместе с регалиями получит мэр Пярну Ромек Козенкраниус в характерном для Пярну месте, на балконе пляжного кафе, и там же будет поднят флаг летней столицы.
Свидетелями праздничного момента станут представители других тематических столиц Эстонии - Тюри, Отепя и Нарвы - и официальной столицы, Таллинна.
По словам мэра Пярну Ромека Козенкраниуса, быть летней столицей Эстонии четверть столетия - большая честью для Пярну. «Я приглашаю всех в Пярну этим летом, мы рады принять гостей после сложной коронавирусной весны. Я желаю всем, а особенно моим дорогим согражданам, прекрасного теплого лета и счастливых моментов в нашей повседневной жизни, мы заслужили отдых и возможность наслаждаться летом», - сказал он.
В городской картине в первый день лета также произойдут изменения - ведущая к пляжу из центра Пярну улица Супелусе станет свободной от автомобилей. Это означает, что она будет закрыта для автомобильного движения с 21 июня по 9 августа на отрезке от начала улицы до бульвара Таммсааре.