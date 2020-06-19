Будьте осторожны: мошенники рассылают письма с целью кражи данных учетной записи и паролей

По словам заместителя генерального директора департамента государственной инфосистемы RIA Лаури Аасманна, почерк фишинга весьма схож: «Для отправки фишинговых писем используется уже взломанная учетная запись электронной почты, с которой отправляются сотни писем с темой сообщения «Re: Invoice». Если получатель письма нажмет на содержащуюся в нем ссылку, то откроется файл PDF, вполне реалистично имитирующий предполагаемое учреждение-отправителя. В файле предлагается войти в систему через Google, Microsoft или другие распространенные среды».

Файл, ведущий на фишинговую страницу, размещается в той или иной облачной среде, чтобы спам-фильтры учреждения или прочие меры безопасности не смогли ее идентифицировать.

Лаури Аасманн пояснил, что цель кибер-мошенников заключается в том, чтобы получить имя пользователя и пароль владельца учетной записи для использования их в организации новых мошенничеств.

«В последние недели такие электронные письма получили по крайней мере несколько тысяч человек. Поскольку для отправки писем интернет-мошенник использует доступ к учетным записям электронной почты учреждений и компаний, которые были также получены в результате мошенничества, то есть основания полагать, что еще предстоят волны подобного рода мошенничества», – сказал он.

Насколько известно CERT-EE, некоторые из учетных записей, использованных в текущей волне, были взломаны 29 мая.