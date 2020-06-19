Компания эстонского автобусного короля избежала верного банкротства

Компании Lux Express пришлось со дня закрыть свой бизнес международных рейсовых пассажирских перевозок с годовым дохолом в 22 млн евро и фактически остановить весь автобусный парк, и если в Эстонии и Прибалтике компания постепенно возобновила перевозки, петербургское подразделение с самым большим потенциалом стоит по сей день, и пока неизвестно, когда оно вообще сможет открыться.

"Стоимость одного автобуса Lux Express составляет около 400 000 евро, и эти автобусы должны работать, они должны ездить и приносить деньги, в противном случае невозможно обеспечить устойчивость этой сферы", - приводит слова Осула Äripäev.

По его словам, от худшего фирму спасла быстрая реакция государства, потому что расходы на зарплаты в компании очень высоки, зато теперь сектор автобусных перевозок живет даже лучше, чем до коронакризиса, поскольку давление на зарплаты водителей резко ослабло.

