Пт, 19.06.2020
"Я бы не сказал, что это такая маленькая зарплата, от которой все эстонцы убегают". Юри Ратас

Компания эстонского автобусного короля избежала верного банкротства

Председатель правления Mootor Grupp Хуго Осула.

ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

«Срочные меры, принятые государством для компенсации заработной платы, помогли нам в самый критический момент, и если бы эта помощь не пришла, я бы, вероятно, где-то в начале мая  объявил о банкротстве Lux Express», - признался глава и владелец акционерного общества Mootor Grupp Хуго Осула в программе Ärikliendid roolis.

Компании Lux Express пришлось со дня закрыть свой бизнес международных рейсовых пассажирских перевозок с годовым дохолом в 22 млн евро и фактически остановить весь автобусный парк, и если в Эстонии и Прибалтике компания постепенно возобновила перевозки, петербургское подразделение с самым большим потенциалом стоит по сей день, и пока неизвестно, когда оно вообще сможет открыться.

"Стоимость одного автобуса Lux Express составляет около 400 000 евро, и эти автобусы должны работать, они должны ездить и приносить деньги, в противном случае невозможно обеспечить устойчивость этой сферы", - приводит слова Осула Äripäev.

По его словам, от худшего фирму спасла быстрая реакция государства, потому что расходы на зарплаты в компании очень высоки, зато теперь сектор автобусных перевозок живет даже лучше, чем до коронакризиса, поскольку давление на зарплаты водителей резко ослабло.

Читайте подробнее в Äripäev.

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