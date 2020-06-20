США не намерены отменять запрет на въезд в страну для европейцев

При этом он подчеркнул, что введение этих ограничений в самом начале пандемии COVID-19 было исключительно важно для спасения человеческих жизней в США, пишет DW.

Запрет въезд в страну для путешественников, прибывающих из государств Шенгенской зоны, Трамп ввел в середине марта, когда сразу в нескольких европейских странах были зафиксированы вспышки коронавируса. Тогда президент США заявил, что ограничения вводятся на срок в 30 дней. Однако в середине апреля Трамп сообщил, что они останутся в силе до тех пор, пока эпидемиологическая обстановка в европейских странах, наиболее сильно пострадавших от коронавируса, не улучшится.

В конце мая глава Белого дома указал, что снятие запрета на въезд в США для европейцев будет зависеть от их прогресса в борьбе с пандемией.

Пандемия коронавируса в США