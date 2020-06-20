Новые детали: стрелок из Лихула шел на войну с целью убивать

Мотив Микка Таррасте, устроившего кровавую баню в Лихула, все еще остается неясным. До сих пор у общественности пытались создать впечатление, что события в маленьком городке были следствием большого помешательства, которое закончилось такой трагедией, совпадением неудачных обстоятельств. Таррасте через адвоката выразил сожаление о своем поступке и сказал, что этому нет оправдания. На данном этапе прокуратура не комментирует обстоятельства дела подробно, но обрывки информации, которые стали известны Postimees, рисуют гораздо более хладнокровную картину поведения Микка Таррасте.

Поздно вечером 6 июня Микк Таррасте на синем Subaru Legacy с кузовом универсал проезжает по обочине и по газону до автозаправочной станции Olerex, тараня машины, припаркованные там, и сбегает. За Таррасте следует кайтселийтчик Вирго Рягастик, которого он убивает. При этом он делает гарантирущие смерть выстрелы. 25 минут и 800 метров спустя Таррасте встречает на узкой гравийной дороге "Жигули", где сидят трое детей и их бабушка и дедушка. Дав машине проехать мимо него, вероятно, убедившись, кто сидит в машине, он открывает огонь по машине через заднее стекло. Юлле Хейнвер, лихулаский аптекарь, умирает от пули, двое маленьких детей получают серьезные ранения. После этого стрелок убегает в лес и вступает в перестрелку полицией.

Много боеприпасов и оружия

Таррасте шел на войну. Мы пока точно не , почему. Но зачем 32-летний фанатик оружия должен кладет в машину три единицы оружия и берет с собой сумку с магазинами и пулями? Когда Таррасте, наконец, сдался полиции после перестрелки, у него все еще было достаточно оружия и боеприпасов, чтобы продолжать огонь в течение длительного времени. Насколько известно Postimees, Таррасте, согласно его первоначальным показаниям, сдался только потому, что, по его словам, больше не видет противников в темноте через оптический прицел. Поражение было неизбежным, война была проиграна. Защитник Таррасте, присяжный адвокат Рюнно Роосмаа не захотел сказать, обосновал ли Таррасте все это перед полицией.

Желание убивать

В то же время новые обстоятельства ясно показывают, что Таррасте вел себя хладнокровно и обдуманно. Даже тот факт, что он стрелял с оптическим прицелом полицейскому в голову со 100 метров, показывает, что его желание было определенным - убить. Рядом со всей этой историей сожаление и извинения, написанные дрожащей рукой, не кажутся очень искренними. Защитник Таррасте заверяет, что это так. «Если человек, кем бы он ни был, узнает о последствиях, которые присутствуют в этой лихулаской истории, я не могу представить себе человека, который бы не пожалел об этом. Это сожаление определенно искреннее», - говорит Роосмаа.

Таррасте предъявлено подозрение в убийстве и покушении на убийство. В случае признания вины, убийство наказывается лишением свободы на срок от восьми до 20 лет или пожизненным заключением, а непреднамеренное убийство - на срок от шести до 15 лет.