Видео ⟩ Полиция скрутила на спортплощадке мужчину, угрожавшего детям катаной

В 22:30 в Центр тревоги сообщили, что пьяный человек на улице Айандусе в Тарту угрожал находившимся на площадке детям похожим на меч предметом. Полиция отреагировала на инцидент, на место происшествия прибыли несколько патрулей.

Полицейские выехали на место происшествия по телефонному звонку женщины, сообщившей о пьяном и агрессивном мужчине с мечом. Видеозапись очевидца показывает, как злоумышленник игнорировал приказы полиции положить холодное оружие и лечь самому.

В общей сложности возле спортивной площадки во время инцидента находились около двадцати человек. Никто из них не пострадал.

Ставший свидетелем инцидента Кевин, который просил не публиковать его фамилию в газете, рассказал, что, когда мужчина с мечом приблизился к баскетбольной площадке, там играли пять или шесть детей в возрасте от 10 до 12 лет. «Он стоял в нескольких метрах от них и кричал, что сейчас время ночного покоя и что он перережет им глотки. После этого дети убежали. Мужчина тоже ушел, но вернулся минут через пять».

Tartu Postimees уточняет, что оружием был купленный в интернете сувенирный меч, похожий на катану. Задержанному, который находился в состоянии алкогольного опьянения, 24 года.